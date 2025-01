Volgens Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft Red Bull Racing er goed aan gedaan om Liam Lawson promotie te geven. Verschoor was in zijn Formule 3-dagen de teamgenoot van de Kiwi en wijst naar een groot talent, die dit jaar als teamgenoot van Max Verstappen gaat beginnen.

Lawson mocht in 2023 voor het eerst invallen in de Formule 1. Het gebeurde tijdens het raceweekend in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander wist tijdens die invalbeurt, maar ook in de races erna op te vallen. In 2024 kreeg hij wederom zijn kans, nadat Daniel Ricciardo in Singapore zijn laatste race had gereden. De leiding van Red Bull wees naar een shoot-out tussen hem en teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanners is het uiteindelijk niet geworden, want Helmut Marko ziet meer rek in de Kiwi.

Doohan is kwalificatiebeest, Bortoleto kan hoge ogen gooien

Tegenover GPFans gaat Verschoor in op de rookies van volgend jaar. Daarin ziet hij dat Jack Doohan misschien wel de lastigste opdracht krijgt. De Australiër neemt het stoeltje van Esteban Ocon over, maar in het geruchtencircuit lonkt de naam van Franco Colapinto ook nog altijd. Daarnaast was de snelheid van de Alpine niet altijd om over naar huis te schrijven, tegelijkertijd wist het Franse team in de slotfase van het jaar wel goede resultaten te boeken. "Doohan gaat het misschien wel wat lastig krijgen in de Alpine. Alhoewel die de laatste paar races van 2024 ook wat beter waren. Hij is heel snel over één ronde, die kan in de kwalificatie nog wat mooie uitschieters hebben", zo verwacht Verschoor. Daarnaast wijst hij naar Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto, die in zijn ogen ook kan imponeren.

Verschoor: 'Lawson is een heel groot talent'

Bij Red Bull Racing schuift Lawson aan en Verschoor kent de Nieuw-Zeelander nog uit zijn Formule 3-dagen. "Hij is ook een van mijn betere maten geweest en ook mijn teamgenoot geweest in de Formule 3. Dus ik kan heel goed met hem en ik denk ook dat het een heel groot talent is. Dus je moet hem in de gaten houden", aldus Verschoor.

