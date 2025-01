Het nieuwe jaar is voor Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet ook begonnen. Het duo deelt op de socials het oud en nieuw-feestje en kunnen uitkijken naar een bijzonder jaar.

Op het sportieve vlak zal het interessant worden om te zien of Red Bull ervoor kan zorgen dat het ook een titelwinnende auto kan gaan bouwen zonder Adrian Newey aan boord. Het Oostenrijkse team werd als derde afgevlagd in het constructeursklassement en heeft op die manier dan wel weer meer windtunneltijd, dan als het kampioen was geworden. Ook op persoonlijk gebied zit er een bijzonder jaar aan te komen. In 2025 wordt namelijk het eerste kindje van Piquet en Verstappen verwacht.

Mooie start van het jaar

Het gezinnetje bestaat nu nog uit drie leden, inclusief bonusdochter Penelope. Piquet kijkt op Instagram terug op een 'mooie start van het jaar', omringd door 'speciale' mensen.

