Carlos Sainz heeft inmiddels afscheid genomen van Ferrari, het team dat hij in 2025 gaat verlaten voor Williams. Voordat hij dit deed, heeft hij nog even teruggeblikt op wat het voor hem heeft betekend om voor het Italiaanse team te rijden.

Sainz is de afgelopen seizoenen, nadat hij onder meer bij Toro Rosso, McLaren en Renault had gereden, teamgenoot van Charles Leclerc geweest bij Ferrari. Ondanks dat de twee zeker een paar keer zijn gebotst, waaronder dit seizoen, was het duo de afgelopen jaren regelmatig succesvol. In 2024 wonnen ze allebei races. Ondanks alles besloot Ferrari om het contract van Sainz al voor het seizoen 2024 niet te gaan verlengen en de Spanjaard vanaf 2025 te vervangen door Lewis Hamilton. Sainz zelf keek gedurende het seizoen 2024 vervolgens naar alle opties en besloot bij Williams te tekenen.

Sainz neemt afscheid van Ferrari

In een afscheidsvideo op de socials van Ferrari blikt Sainz nog eens terug op zijn prestaties bij het historische Italiaanse team. Volgens Sainz was het een eer om voor Ferrari te hebben gereden. "Ik denk dat de erfenis van Ferrari, de geschiedenisboeken en ga zo maar door, iets is wat ik meer zal waarderen wanneer ik met pensioen ga. Wanneer ik op mijn bank zit, een oudere versie van mezelf ben, en denk: 'Kijk, dat was geweldig, ik was één van hen en ik ben er onderdeel van'."

“That was cool, I was one of those.”



Carlos reflects on being part of Scuderia Ferrari family ❤️ pic.twitter.com/NI9qLofGEL — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 29, 2024

