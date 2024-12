Dit zijn de vriendinnen en vrouwen van alle Formule 1-coureurs

Max Verstappen stond onlangs in de krantenkoppen voor iets wat niet gerelateerd was aan de Formule 1: de partner van de Nederlander, Kelly Piquet, heeft namelijk aangekondigd dat het koppel in verwachting is medio-2025 van hun eigen kind. Verstappen en Piquet zijn echter niet het enige koppel op de Formule 1-grid. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet!

Met 24 Grand Prix-weekenden, eindeloze testdagen en vele uren achter de simulator en in de fabriek is er niet veel vrije tijd over voor de moderne Formule 1-coureur. De zomer- en winterstops worden steeds korter, en met het globaliseren van de sport, worden de seizoenen steeds langer, en de raceweken steeds voller. Ondanks dit feit hebben veel van de twintig coureurs een partner weten te vinden, en in dit artikel kan je ondervinden hoe de partners heten, en hoe lang de stellen inmiddels samen zijn!

Max Verstappen heeft sinds oktober 2020 een relatie met Kelly Piquet, de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. De in Duitsland geboren Braziliaanse is tevens de dochter van Nederlands model Sylvia Tamsma. Ze heeft zelf een dochter Penelope uit haar relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Verstappen en Piquet zijn nu in verwachting van hun eigen kindje.

Liam Lawson maakt aankomend seizoen de stap van VCARB naar Red Bull Racing. Zelf komt hij uit Nieuw-Zeeland, maar zijn vriendin is een Amerikaanse die net is afgestudeerd aan Arizona State University. Hannah St. John en Lawson zouden al sinds 2022 bij elkaar zijn.

Lando Norris is sinds de zomerstop van 2024 single, nadat het uit was gegaan met de Portugese actrice en model Margarida Corceiro. De McLaren-coureur heeft duidelijk een type, want daarvoor had hij een relatie met Luisa Oliveira, eveneens een model uit Portugal.

Oscar Piastri heeft een relatie met Lily Zneimer, iemand die hij al sinds de middelbare school kent. Ze studeert engineering aan een universiteit in Groot-Brittannië.

Lewis Hamilton zal zich aankomend seizoen voegen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen had acht jaar lang een relatie met de bekende The Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger, voordat het in 2015 stukliep. Sindsdien is hij single.

Charles Leclerc heeft sinds 2023 een relatie met Alexandra Saint Mleux. Naast dat ze een influencer is op Instagram en TikTok, studeert ze naar verluidt kunstgeschiedenis in Parijs.

Andrea Kimi Antonelli maakt aankomend seizoen zijn F1-debuut bij Mercedes. Of hij single is of niet is niet bekend. George Russell is dat in ieder geval niet. Hij heeft namelijk al sinds 2020 een relatie met Carmen Montero Mundt. Ze studeerde business aan de universiteit van Westminster en werkt tegenwoordig in management en financiën.

Fernando Alonso was van 2006 tot en met 2011 getrouwd met El Sueño de Morfeo-zangeres Raquel del Rosario. Hij was in 2015 en 2016 verloofd met de Spaanse tv-presentatrice Lara Álvarez, voordat hij een relatie aanging met Italiaans model Linda Morselli. Tot begin 2023 datete hij de Oostenrijkse tv-presentatrice Andrea Schlager, maar tegenwoordig is Alonso single.

Ondertussen is diens Aston Martin-ploegmaat Lance Stroll sinds december 2023 een koppel met Canadees model Marilou Bélanger.

Pierre Gasly is al meer dan twee jaar samen met Francisca Cerqueira Gomes. Het Portugese model is ook onder de naam 'Kika' te vinden. Ze is de dochter van Gonçalo Gomes, een voormalig coureur in onder andere de Formule 3, FIA GT en 24 Uur van Le Mans. Hij doet elk jaar mee aan de bekende zes-uursrace voor klassieke raceauto's op Spa-Francorchamps.

Jack Doohan zal zijn eerste voltijds seizoen rijden voor Alpine in 2025. Hij zou al vier jaar samen zijn met Ebony Zippora Gold, maar er is weinig bekend over de relatie.

Ollie Bearman is eveneens een rookie voor aankomend seizoen. Hij zou tot voor kort een relatie hebben gehad met Estelle Ogilvy, maar naar verluidt is ze teruggegaan naar Franco Colapinto, de Williams-invaller waarmee ze al eerder had gedatet voordat ze Bearman leerde kennen.

Esteban Ocon zal Bearman vergezellen bij Haas. De Fransman zien we sinds 2023 samen met Flavy Barla. Een jaar voor het begin van hun relatie werd ze uitgeroepen tot Miss Côte d'Azur.

Yuki Tsunoda houdt zijn persoonlijke leven volkomen privé, maar is naar verluidt single, evenals zijn nieuwe VCARB-teamgenoot Isack Hadjar.

Alexander Albon is al sinds 2019 samen met een andere professionele atlete. De Williams-coureur heeft een relatie met 'Lily' He Muni. De Chinese speelt in de LPGA Tour van de Ladies Professional Golf Association.

Carlos Sainz was zes jaar samen met journalist, model en influencer Isa Hernáez tussen 2017 en 2023. De coureur die na 2024 Ferrari heeft moeten verlaten, heeft nu een relatie met Rebecca Donaldson, een model uit Schotland.

Nico Hülkenberg, die de overstap maakt van Haas naar Kick Sauber, is de enige coureur op de F1-grid van 2025 die getrouwd is. Eglė Ruškytė, een modeontwerpster uit Litouwen, is al sinds 2015 samen met Hülkenberg. Ze hebben één dochtertje die in 2021 werd geboren.

Gabriel Bortoleto is de regerend FIA Formule 2-kampioen en de rookie voegt zich eveneens bij het team wat later bekend zal worden als Audi. Hij heeft al sinds 2020 een relatie met Isabella Bernardini, een studente in de computerwetenschappen.

