Ook in 2024 is gebleken dat Max Verstappen onder druk niet snel gek te maken is. Of het nu de FIA is die nog een appeltje te schillen heeft met de Nederlander of de concurrentie die de viervoudig kampioen strak in de gaten houdt, monteur Calum Nicholas ziet dat Verstappen alleen maar beter wordt als hij onder druk staat.

Verstappen heeft in 2024 de wereldtitel naar zich toegegrepen, in een moeilijk seizoen. Vanaf het begin van het Europese seizoen viel de RB20 wat weg qua snelheid en dus kwam het neer op het doen van schadebeperking. Verstappen moest zich dus toeleggen op de plaatsen achter de winnaar en wist daarin niet vaak een steekje te laten vallen. Nicholas prijst in de Road to Success Podcast de mentaliteit van de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen sloopt de concurrentie op mentaal gebied

Lando Norris wist het gat met Verstappen in het klassement te verkleinen, maar kon uiteindelijk geen vuist maken. Nicholas wijst naar de mentale dreun die Verstappen uitdeelt: "Als je het moet opboksen tegen iemand met het talent van Max en hij laat het er ook nog eens zo makkelijk uitzien, dan eist dat simpelweg zijn tol." Ook voormalig teamgenoot Sergio Pérez kon lang niet hetzelfde uit het materiaal halen als Verstappen. "Dan rijdt Max naar buiten en zet hij je even op een flinke achterstand, daardoor word je mentaal gesloopt."

Aardige kerel, maar ook aardige killer

Verstappen zocht dit jaar ook de Britse pers op na zijn winstpartij in Brazilië. De media uit het land hadden namelijk kritiek op de rijstijl van Verstappen in Mexico. Nicholas zag het tafereel en onthult dat de media als een rode lap op een stier werkt bij Verstappen. "Als Max het idee heeft dat je hem probeert te piepelen of dat je zijn dag probeert om te verzieken, dan laat hij eventjes zien hoe goed hij wel niet is. Brazilië was daar een perfect voorbeeld van. Alles zat tegen en je zag hoe hij reageerde na de kwalificatie." Uiteindelijk wist Verstappen ijskoud de race op zondag naar zich toe te trekken vanaf P17. "Max is zo'n aardige kerel en het is bijna niet voor te stellen dat er zo'n killer in hem schuilt. Zodra hij zijn helm aan doet, deelt hij lakens uit", aldus Nicholas.

Gerelateerd