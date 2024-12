Volgens voormalig Formule 1-teambaas Franz Tost moet Liam Lawson komend seizoen niet te veel naar de tijden van teamgenoot Max Verstappen gaan kijken. De Oostenrijker vindt dat Lawson zich vooral op zichzelf moet focussen, anders zou het volgens Tost weleens 'fataal' kunnen worden.

Tost was tot en met 2023 de teambaas van AlphaTauri, wat vandaag de dag als de Racing Bulls door het leven gaat. In die tijd heeft de Oostenrijker een aantal grote coureurs onder zijn hoede gehad, waaronder Verstappen in 2015. Ook hij heeft gezien dat Lawson promotie heeft gekregen en hoopt vooral dat de Kiwi zich niet te veel laat leiden door wat Verstappen in de andere auto voor elkaar krijgt.

Lawson moet zich niet meten met Verstappen

In gesprek met F1-insider blikt Tost terug op de keuze van Red Bull, om Lawson te promoveren. "Zowel Yuki Tsunoda als Liam Lawson hadden de promotie verdiend. Over Liam kan ik alleen zeggen: hij moet zijn eigen weg volgen en nooit proberen zich met Max Verstappen te meten", opent Tost. In zijn ogen behoort Verstappen tot de groten en daarom kan Lawson alleen maar verliezen, als hij zichzelf wil meten met de Nederlander: "Max is een van de grootste aller tijden, op hetzelfde niveau als Michael Schumacher en Ayrton Senna. Hij is nog lang niet over zijn hoogtepunt heen en heeft een eindeloze capaciteit."

Tost: 'Liam moet aan zichzelf denken'

Over hoe Lawson dan wel het Red Bull-avontuur moet aanpakken, heeft Tost ook wel een idee: "Hij [Verstappen red.] heeft nu ook het zelfvertrouwen van een viervoudig wereldkampioen. Zich richten op zijn tijden zal verkeerd uitpakken. Daarom moet Liam alleen aan zichzelf denken en proberen samen met Max de auto beter te maken. Alles daarbuiten zou fataal zijn en gedoemd tot mislukking."

