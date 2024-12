Isack Hadjar zal tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 plaatsnemen in de auto van Visa Cash App RB. De 20-jarige Fransman neemt het stoeltje over van Liam Lawson, die op zijn beurt werd gepromoveerd naar Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Horner verwacht veel van Hadjar en onthult dat de Parijzenaar sneller was dan Yuki Tsunoda.

Hadjar maakt sinds 2021 onderdeel uit van het juniorenprogramma van Red Bull. Het talent doorliep zowel de Formule 4, Formule 3 als Formule 2 en mag nu dus ook met het zware geschut aan de slag. Red Bull besloot Sergio Pérez opzij te schuiven en Lawson door te schuiven. Hierdoor kwam er een plekje vrij bij het team van VCARB en deze zal ingevuld gaan worden door Hadjar. De Fransman maakte afgelopen seizoen indruk op de Red Bull-leiding door als tweede te finishen in het F2-kampioenschap. Ook tijdens de bandentest in Abu Dhabi maakte Hadjar een sterke indruk. Hij was daar zelfs sneller dan Tsunoda, zo zegt Horner.

Hadjar sneller dan Tsunoda in Abu Dhabi

Gisteren - een dag voor de officiële aankondiging van Hadjar - liet Horner in een interview weten dat Hadjar sneller was dan Tsunoda toen beide coureurs vorige week aan het werk werden gezet tijdens de bandentest in Abu Dhabi. De 20-jarige couruer leverde een prestatie die "de aandacht trok", zo liet de Red Bull-teambaas weten. "Hij is absoluut een puur talent, hij moet nog wat bijgeschaafd worden, maar hij heeft de snelheid." Horner is dan ook erg benieuwd hoe Hadjar het ervan af gaat brengen bij VCARB. "Vooral met zijn snelheid. Het zal interessant zijn om te zien hoe de zaken zich ontwikkelen."

Hadjar greep net naast titel in F2

Hadjar was bijna als Formule 2-kampioen doorgestroomd naar de hoofdklasse, wilde het niet dat zijn bolide tijdens de finale stil bleef staan op de grid. Hierdoor finishte hij achter Gabriel Bortoleto, die in 2025 voor Sauber zal rijden, in het klassement. "Hij [Hadjar] had pech in de Formule 2 dat hij de titel bij de laatste race misliep vanwege technische problemen met de startlijnsoftware, voor zover ik weet", zo zegt Horner tegen de New York Times.

