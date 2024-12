Sergio Pérez is na opnieuw een teleurstellend jaar bij het team van Red Bull Racing na onderling overleg vertrokken vanaf zijn zitje naast Max Verstappen. Mede het niet behalen van de constructeurstitels zal daaraan hebben bijgedragen. Christian Horner gaat in op dat laatste.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is nu uiteindelijk gebeurd.

Artikel gaat verder onder video

Wat als?

Het kon eigenlijk niet langer meer door, zeker omdat Red Bull ruim de coureurstitel won met Max Verstappen maar in het constructeurskampioenschap ver achterbleef. Dit kon eigenlijk niet meer verkocht worden richting de aandeelhouders en hardwerkende mensen in de fabriek en in de pitbox, waardoor Pérez nu dus vertrokken is. Bij Sky Sports wordt de situatie van het coureurskampioenschap besproken door Horner: "Kijk, het is een gevalletje van 'wat als'. Achteraf gezien heeft McLaren het geweldig gedaan."

Feiten liegen niet

Horner vervolgt: "Maar onderaan de streep hebben wij meer races gewonnen, hebben we meer poles, hebben we vier sprintraces gewonnen. Dat is meer dan elk ander team. Ook hebben we het coureurskampioenschap gewonnen met twee races te gaan. Helaas was er een verschil van 280 punten tussen onze coureurs. Natuurlijk is dat vrij prijzig en duur geworden wat betreft het constructeurskampioenschap", zo besluit de Red Bull-teambaas met een kleine trap na richting de Mexicaan.

Gerelateerd