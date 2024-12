Aartsrivalen Wolff en Marko "dichter bij elkaar gegroeid" sinds 2021

Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko heeft onthuld dat hij en Toto Wolff in de laatste jaren dichter bij elkaar zijn gegroeid, met name sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz, de oprichter en eigenaar van Red Bull, in 2022. Marko en Wolff zijn, net als Red Bull en Mateschitz, van Oostenrijkse afkomst.

Wolff is sinds 2013 onderdeel van Mercedes, en is een sleutelfiguur geweest in het historische succes van de zilverpijlen in de afgelopen tien jaar, waarin zeven coureurskampioenschappen en acht constructeurstitels werden gewonnen. Zijn landgenoot Marko is sinds het instappen van Red Bull in Formule 1 in 2005 al adviseur van het team, en heeft een belangrijke rol gespeeld in het aantrekken en ontwikkelen van grote talenten als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Wolff en Marko zijn rivalen op de baan en hebben het met enige regelmaat aan de stok gehad in de paddock, maar hebben volgens Marko zelf altijd veel respect voor elkaar gehad.

We zijn volwassen genoeg

Bij het Oostenrijkse ORF deden Wolff en Marko samen een interview, en lieten beide mannen een licht schijnen over hun relatie binnen de paddock, die in 2021 op de klippen liep door de uitermate intense strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. “Kijk naar het jaar 2021”, vertelt Marko. “Dat was het zwaarste seizoen ooit, zowel sportief als mentaal en alles wat daaraan grenst. Het resultaat stemde ons zeer tevreden, maar Mercedes natuurlijk op geen enkele manier. En dat brengt emoties met zich mee. We zitten vol passie voor deze sport en dat brengt veel met zich mee, maar we zijn ook volwassen genoeg om geleerd te hebben hoe we met verlies om moeten gaan en hoe we ermee moeten leren leven. Dat feit brengt ons eigenlijk dichter bij elkaar als mensen.”

De dood van Dietrich Mateschitz

Ook Wolff haalde 2021 aan als een lastig moment op elk vlak, maar onthulde ook dat het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz de twee Oostenrijkers weer dichter bij elkaar bracht. De CEO van het Mercedes-team laat ook blijken dat hij Marko enorm respecteert. “2021 kwam langs en dat was moeilijk. Dat was heel, heel moeilijk. Je hebt alleen je eigen perspectief voor ogen en niet dat van de ander. Maar sindsdien hebben we elkaar weer een beetje gevonden in ons Oostenrijks zijn. Ik heb ongelooflijk veel respect voor Helmut voor wat hij heeft bereikt als coureur, maar ook als leider van Red Bull. En de dood van Dietrich Mateschitz heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht, ondanks de rivaliteit. Dietrich was een geweldige ondernemer en Oostenrijkers zullen altijd bij elkaar blijven. Het fundamentele respect is er altijd geweest, maar soms doen we daarbij de handschoenen uit om met onze blote handen te vechten."

