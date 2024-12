Het team van Red Bull Racing zou eigenlijk deze week een definitieve beslissing nemen over de toekomst van Sergio Pérez en de andere Red Bull-stoeltjes. Voorlopig lijkt het er echter op dat de mededeling over de bezetting van volgend seizoen pas na het weekend zal gaan volgen.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties werden echter met het weekend slechter. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter is geworden. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Abu Dhabi was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Tot overmaat van ramp viel hij ook nog uit en hangt zijn toekomst nu aan een zijden draadje.

Woorden van Marko

De afgelopen week schreven diverse media zelfs dat het vonnis over Pérez al geveld is en zou hij na de race in Abu Dhabi zijn stoeltje gaan verliezen. Na de laatste race van dit seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten bevestigde Marko tegenover Motorsport.com dat er op maandag inderdaad een 'groot overleg' op de planning stond: "Ja, en daarin zullen alle feiten worden besproken. Aan het einde daarvan zal er een beslissing worden genomen. Beide teams, over de line-ups van beide teams wordt morgen beslist", zo deed hij uit de doeken.

Besluit wordt uitgesteld

Inmiddels is dat overleg al lang en breed achter de rug en hebben we nog steeds niks vernomen vanuit Milton Keynes. Marko liet wel al weten netjes met de aankondiging te wachten tot na Yuki Tsunoda zijn test in Abu Dhabi. Die is inmiddels geweest, maar de radiostilte is nog altijd intact, ook al zouden we deze week wel iets gaan horen. Dat lijkt er toch niet meer in te gaan zitten. Journalist Kemal Şengül van de Turkse tak van Motorsport.com weet namelijk te melden dat we deze week geen witte rook hoeven te verwachten: "Red Bull is niet van plan zijn besluit over Sergio Perez deze week bekend te maken. Mogelijk is er volgende week meer beweging", zo luidt zijn korte mededeling.

