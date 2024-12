De Argentijnse Franco Colapinto mag blijven hopen op een Formule 1-zitje in 2025. Zo heeft Formule 1-journalist Joe Saward in Abu Dhabi begrepen dat de sponsoren van de jongeling er alles aan doen om het zitje van Jack Doohan bij Alpine over te kopen.

Doohan debuteerde in Abu Dhabi officieel als Formule 1-coureur en wist uiteindelijk als vijftiende te worden afgevlagd. Teamgenoot Pierre Gasly kon duidelijk meer snelheid uit zijn Alpine halen, met de zevende positie op de uitslag. Bij het Franse team is er met de terugkeer van Flavio Briatore ook een nieuwe wind gaan waaien en de Italiaan lijkt dan ook gecharmeerd te zijn van de Williams-coureur.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull-junior Hadjar definitief geen Campos-coureur meer, team kiest voor verlenging Martí

Colapinto als vervanger van Doohan bij Alpine?

Saward was afgelopen weekend ook in Abu Dhabi aanwezig en vertelt in zijn Greene Notebook dat Esteban Ocon de laatste Grand Prix aan zich voorbij moest laten gaan, omdat het Franse team Doohan vooral wilde testen. De Australiër is al aangekondigd voor komend seizoen, maar dat plan lijkt toch iets meer op losse schroeven te staan. "Het uiteindelijke plan zou zijn om Franco Colapinto binnen te halen, samen met alle sponsorgelden die hij met zich mee zou brengen, en vervolgens de Australiër te laten vallen", zo schrijft Saward.

Transformatie Alpine

Het team uit Enstone wordt achter de schermen flink op de schop genomen door Briatore, die in juni terugkeerde in de Formule 1. In een adviserende rol heeft Briatore uiteindelijk Oliver Oakes als teambaas naar voren geschoven. Daarnaast is er afscheid genomen van het motorprogramma van Renault. Vanaf 2026 gaat het team namelijk met Mercedes-power units rijden.

Gerelateerd