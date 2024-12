Emerson Fittipaldi, voormalig F1-coureur en tweevoudig wereldkampioen, stelt dat de ruzie tussen Max Verstappen en George Russell 'precies is wat F1 nodig heeft' en dat de huidige coureurs zich zowel op als buiten de baan te veel inhouden.

Verstappen heeft het dit seizoen met veel mensen aan de stok gehad. Zo lag hij vaak met de stewards van de FIA in de clinch vanwege straffen en waarschuwingen die hij kreeg en was er ook statement van de Nederlander nadat hij een taakstraf had gekregen wegens het gebruiken van het 'F-woord' in de persconferentie van de FIA. Op de baan had de Nederlander het vooral aan de stok met Lando Norris rondom het raceweekend in Oostenrijk en met George Russell na het weekend in Qatar. Al met al heeft de Nederlander er na dit seizoen eerder vijanden dan vrienden bijgekregen.

Fittipaldi ziet verbale ruzie Verstappen en Russell graag

In gesprek met Racer stelt Fittipaldi dat Verstappen precies doet wat F1 nodig heeft momenteel door het randje op te zoeken en ook daarbuiten de confrontatie met de coureurs en de FIA niet uit de weg te gaan. "Ik hou hier heel veel van, want het toont de persoonlijkheid van elke atleet. Het maakt niet uit welke sport je doet, het publiek wil de mens erachter zien. Het is geweldig om te zien. Ik hou ervan. En ik denk dat ze minder PR-mensen rond de coureurs moeten hebben en het om het om racen gaat. 'When the flags drop, the bullshit stops'. Dat is het. Dat hebben we nodig in de autosport.”

Fittipaldi waarschuwt huidige coureurs voor Brazilianen

Volgens Fittipaldi is het dus allemaal te lief in F1 en mogen er best meer 'karakters' in de koningsklasse rijden. Wat dat betreft is de Braziliaan blij dat er met Gabriel Bortoleto een Braziliaan in F1 te bewonderen is in 2025 en er nog meer landgenoten aan zitten te komen die ook het randje opzoeken. "Ik zeg tegen alle Europese coureurs: wees op je hoede, want er komen jonge Brazilianen aan die veel goede plakken [in de sport] gaan innemen. We hebben weer recht op die plaatsen”,

