Nico Rosberg heeft genoten van het afgelopen Formule 1-seizoen. De wereldkampioen van 2016 denkt dat Max Verstappen op een gegeven moment heeft gevreesd voor het verliezen van zijn titel.

Max Verstappen heeft het afgelopen Formule 1-seizoen beslag gelegd op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap, maar van harte ging het niet. Waar de Nederlander in 2023 met grote overmacht domineerde, moest hij het dit jaar doen met een auto die halverwege het seizoen flink onderdeed aan die van de concurrentie. Met name het team van McLaren was aanzienlijk sterker, en Lando Norris wist zich op te werpen tot een serieuze uitdager.

'Verstappen vreesde voor wereldkampioenschap'

Waar de jonge Brit hier en daar foutjes maakte, wist Verstappen met zijn ervaring het hoofd echter erg koel te houden. Hij maximaliseerde waar het moest, en trok de titel in Las Vegas over de streep: "Het wereldkampioenschap lag op een gegeven moment echt open", vertelt Rosberg namens Sky Sports. "Verstappen was heel erg bang dat hij de titel daadwerkelijk kwijt zou raken. Sinds Imola had hij niet meer de snelste auto en Lando ging als een raket."

Briljantie Verstappen

De voormalig Mercedes-coureur vervolgt: "Het is een wonder en ook een bewijs van hoe briljant Verstappen is, dat hij het wereldkampioenschap naar huis heeft weten te brengen en het zo vroeg wist te beslissen. McLaren en Lando waren gewoon sneller en sterker. Het was fenomenaal en erg spannend. We dachten echt dat het er op het einde op aan zou komen, alles was spannend."

