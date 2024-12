Allard Kalff vermoedt dat Red Bull Racing tussen de 50 en 75 miljoen euro af zal moeten tikken, als ze onder het contract van Sergio Pérez uit willen. Kees van der Grint zou er niet raar van opkijken als het bedrag nog hoger ligt.

Bij Red Bull Racing wordt momenteel een crisisberaad gevoerd. Sergio Pérez heeft een contract tot eind 2025 met een optie tot eind 2026, maar de Mexicaan presteerde het afgelopen seizoen zwaar ondermaats. Gedurende het jaar leek zijn toekomst bij de renstal meerdere keren op losse schroeven te staan, maar steeds mocht Pérez blijven zitten. Inmiddels is bekend dat de Red Bull-top afgelopen maandag een gesprek heeft gevoerd over hoe ze verder moeten gaan. Het lijkt echter niet zo eenvoudig te zijn om met de Mexicaan te breken. Volgens Allard Kalff en Kees van der Grint zal Red Bull Racing daar erg diep voor in de buidel moeten tasten.

Tussen de 50 en 75 miljoen euro

"Volgens mij gaat hij sowieso niet weg in de zin van: 'Ik stap op.' Dat doet hij niet", trapt Van der Grint af bij In de Slipstream van Viaplay. "Er zijn twee mogelijkheden: hij rijdt volgend jaar, of hij krijgt verschrikkelijk veel geld. Dat is nog maar de vraag, ik weet niet hoe dat gaat. Welke invloed heeft zo'n enorme afkoopsom...?" Kalff vult zijn collega aan: "Ik denk dat het ergens tussen de 50 en 75 miljoen." Volgens Van der Grint zou het bedrag nog hoger kunnen liggen: "Ik denk nog meer, maar 75 lijkt mij een goed getal. Hij moet voor twee jaar afgekocht worden."

Aandeelhouders Red Bull Racing

Kalff vervolgt: "Daarom zegt Helmut Marko laatst ook dat de aandeelhouders erover komen praten. Dit is niet iets wat ze zelf kunnen beslissen. Het is heel simpel: Pérez heeft een contract waarin staat dat hij rijdt. Red Bull zegt misschien moeten we toch maar niet gaan rijden. Het kamp van Pérez zit nu aan tafel en zegt: 'Ik weet niet waar jullie over zeuren. Afgelopen weekend was hij in alle sessies drie tienden langzamer dan Verstappen. Dus bouw maar een betere auto.' Red Bull zegt dat ze toch liever een andere rijder in de auto hebben en daar ga je het over praten. Dan gaat het over echt heel veel geld. Twee jaar afkopen, twee jaar geen geld van Carlos Slim. Dat kunnen Helmut Marko en Christian Horner niet even zelf beslissen. Misschien zeggen ze straks wel: 'Dit wordt te gortig, blijf maar zitten.'"

