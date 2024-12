Aan het einde van Q1 was het uitgerekend George Russell die Liam Lawson ophield tijdens de snelle ronde van de Kiwi. De Nieuw-Zeelander liet over de boordradio weten dat hij wel degelijk werd gehinderd, maar Russell ging vrijuit. De FIA heeft het momentje namelijk bekeken en besloten dat het niet verder onderzocht hoefde te worden.

Het ophouden of hinderen van coureurs staat sinds de kwalificatie in Qatar onder een vergrootglas. Zo kreeg Max Verstappen namelijk een gridstraf van één plek, omdat hij volgens de stewards zijn collega van Mercedes in de weg zat. De precieze verdenking was overigens niet zozeer het ophouden van een collega, maar het 'onnodig' te langzaam rijden en daarbij ook nog gebruik maken van de racelijn. Het opvallendste daarbij was het feit dat beide mannen niet met een snelle ronde bezig waren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-steward stelt dat 'overdreven' reactie Russell niet heeft meegespeeld in straf

'Russell deed wat hij kon om niet in de weg te zitten'

Aan het einde van Q1 was juist Russell die in de fout ging. De Brit kon niet meer uitwijken voor Lawson en de Nieuw-Zeelander moest daarom slalommend de laatste bocht in. Formule 1-journalist Chris Medland meldt dat de FIA het vele verkeer in de laatste bocht aanwijst als reden voor het uitblijven van een straf. Fernando Alonso zat namelijk aan de binnenkant van de laatste bocht en Russell kon op die manier niet uitwijken. De FIA zelf, heeft nog geen officiële verklaring gegeven.

Gerelateerd