Christian Horner is liever een terriër dan een wolf, zo liet hij vandaag weten in de paddock van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De teambaas van Red Bull Racing reageerde met een knipoog op uitspraken van Toto Wolff na de ruzie tussen Max Verstappen en George Russell. Horner doet er op Instagram nog even een schepje bovenop.

Verstappen en Russell kunnen elkaar niet meer uitstaan. Ze waren het niet met elkaar eens over hoe de eerstgenoemde een gridstraf kreeg in Qatar en sindsdien is de viervoudig wereldkampioen het respect kwijtgeraakt voor Russell. De Brit heeft vervolgens beweringen gedaan dat Verstappen zou hebben gevloekt bij de stewards, toen het incident van vorige week werd onderzocht, maar volgens Verstappen is dat erg overdreven en hij noemde Russell een "loser" die hem een straf wilde aannaaien. De beledigingen gingen heen en weer en ook de teambazen begonnen zich in de ruzie te mengen.

Bernie en Flavio

"Als de andere teambaas George hysterisch noemt, dan overschrijdt hij voor mij een grens", begon Wolff over Horner tijdens de mediasessie van Mercedes in Abu Dhabi. "Hij is geen specialist in intellectuele psychoanalyse, maar dat is nogal een woord. Hoe durf je te oordelen over de gemoedstoestand van mijn coureur? Waarom voelt hij zich gerechtigd om commentaar te geven op mijn coureur? Waar komt dat vandaan? Een blaffende terriër. Altijd iets te zeggen."

"Ik hou van terriërs. Ik heb er zelf vier gehad, het zijn geweldige honden", reageerde Horner bij de persconferentie tussen de trainingen op het Yas Marina Circuit. "Is het iets slechts als je een terriër wordt genoemd? Ze gaan graag achter wat grotere honden aan. Ik ben liever een terriër dan een wolf."

De teambaas van Verstappen heeft zelf West Highland Terriërs gehad, vernoemd naar Bernie Ecclestone en Flavio Briatore. Om nog even lekker de draak te steken met Wolff, heeft Horner een foto geplaatst van Bernie op Instagram.

"Liever een terriër dan een wolf", zo reageerde Horner vandaag met een knipoog op eerdere uitspraken van Wolff na de ruzie tussen Verstappen en Russell.



Horner heeft nu deze foto van zijn eigen terriër Bernie op Instagram gepost om nog een grapje met Wolff uit te halen. 😂 pic.twitter.com/kG5MEGmmyT — GPFans NL (@GPFansNL) December 6, 2024

