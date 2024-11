Verstappen ontvangt videoboodschap van F1-coureurs én van Ricciardo

Max Verstappen (27) sleepte in Las Vegas zijn vierde opeenvolgende wereldtitel in de wacht en na afloop ontving hij een videoboodschap van diverse Formule 1-coureurs met daarin een felicitatie. Onder hen bevond zich ook oud-coureur Daniel Ricciardo (35). Verstappen kon de berichten duidelijk wel waarderen.

In Las Vegas verzekerde Verstappen zich definitief van zijn vierde wereldtitel. Hoewel er nog twee races op het programma staan, is het gat tussen Verstappen en Lando Norris te groot om nog door laatstgenoemde overbrugd te worden. En dus werd Verstappen in Las Vegas gekroond tot wereldkampioen van 2024. Een bijzondere prestatie en daarom spraken diverse Formule 1-coureurs een videoboodschap in om hem te feliciteren. Het waren allemaal rijders die onder contract staan of stonden bij Red Bull. Onder hen bevond zich ook Ricciardo, die eerder dit seizoen bij VCARB werd vervangen door Liam Lawson.

Artikel gaat verder onder video

Coureurs hebben videoboodschap voor Verstappen

Verstappen bekeek de video met felicitaties in zijn hotelkamer, zo is te zien op de video die door Red Bull Racing werd gedeeld op TikTok. Carlos Sainz was één van de coureurs die Verstappen feliciteerde met zijn vierde wereldtitel, maar hij had ook nog een andere boodschap voor de Nederlander. "Wil je het volgend jaar een beetje rustiger aan doen? Doei", zo klonk het uit de mond van de Spanjaard. Ook Ricciardo, ex-teamgenoot van Verstappen, had nog een boodschap: "Vier op een rij. Het is geweldig kerel. Ik ben heel, heel blij voor jou. Je bent foutloos en enorm spectaculair. Geniet van die vierde [titel, red.]!"

Bekijk de video met felicitaties voor Verstappen hieronder:

Gerelateerd