Hoewel Lewis Hamilton vanaf 2022 geen rol van betekenis speelt voor het kampioenschap, gelooft viervoudig wereldkampioen Max Verstappen dat de Brit met goed materiaal direct weer mee zal strijden.

Voor Hamilton is het 2024-seizoen er eentje die hij even moet uitrijden, voordat hij komend jaar bij Ferrari aansluit. De periode met Mercedes is enorm succesvol geweest, maar in het laatste seizoen legt de zevenvoudig kampioen het consequent af tegen teamgenoot George Russell. Laatstgenoemde wist zeventien keer Hamilton te snel af te zijn in de kwalificatie, daar waar Hamilton slechts vijf keer sneller was dan Russell. Ook qua races doet de jongere van de twee Britten het beter. Russell is namelijk twaalf keer voor Hamilton geëindigd, Hamilton kon dat slechts zes keer doen.

Moeilijk jaar voor Hamilton geweest in 2024

Veel hangt natuurlijk ook samen met het materiaal bij Mercedes. In gesprek met Independent kijkt Verstappen naar de situatie van zijn titelrivaal uit 2021. Op de vraag of Hamilton misschien wat glans verloren heeft, is de Nederlander duidelijk. "Ik denk dat hij het nooit zal kwijtraken. Hij heeft zoveel bereikt", opent Verstappen. Daarnaast rijdt Hamilton met de kennis dat dit zijn laatste jaar is en dat moet niet worden onderschat. "Het is voor hem moeilijk geweest om dit jaar volledig gemotiveerd te raken, omdat hij weet dat hij het team gaat verlaten. Ik had het gevoel dat hij echt zijn best deed, zodra hij die competitieve auto had en er een kans was om te winnen."

Ferrari kan carrière Hamilton nieuw leven inblazen

Hamilton jaagt nog altijd op zijn achtste titel en was daar in 2021 dichtbij. Bij Ferrari krijgt hij die kans en Verstappen verwacht dan ook een tot op de bot gemotiveerde Hamilton in Italiaanse dienst. "Het is een nieuwe uitdaging voor hem volgend jaar. Hij zal heel, heel gemotiveerd zijn om te laten zien dat hij een zevenvoudig wereldkampioen is. Maar het zal afhangen van het materiaal dat hij heeft."

