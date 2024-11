Niels Wittich was tot en met de Grand Prix van São Paulo de wedstrijdleider van de Formule 1, totdat hij uit het niets werd ontslagen door de FIA. De Duitser heeft echter alweer een nieuw plekje gevonden na de schorsing van een collega.

Wittich moest na het raceweekend in Brazilië vertrekken en de internationale autosportbond kondigde Rui Marques als diens vervanger aan. Marques is alweer de vijfde verschillende F1-wedstrijdleider in de afgelopen zes jaar. Michael Masi nam de rol over vanaf 2019 na het overlijden van Charlie Whiting, maar die moest zijn koffers pakken na de controversiële afsluiter van 2021 in Abu Dhabi. Eduardo Freitas en Wittich zouden elkaar vanaf 2022 afwisselen, maar halverwege dat seizoen was de eerstgenoemde alweer weg. Nu is ook Wittich dus de laan uitgestuurd en staat Marques sinds Las Vegas aan het roer.

Wittich vervangt wedstrijdleider van GT World Challenge

Wittich heeft echter al nieuw werk gevonden. Hij vervangt dit weekend Alain Adam als wedstrijdleider voor de 6 Hours of Jeddah, de seizoensfinale van de Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Adam werd geschorst voor een controversiële Sprint Cup-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

In dit GT3-kampioenschap is het de regel dat de pit window, de tijd waarin de verplichte pitstop en rijderswissel moet plaatsvinden, niet opengaat achter de safety car, maar omdat het ontzettend hard regende en er meerdere incidenten waren gebeurd, besloot Adam alsnog de pitstraat te openen. Dit had Adam gedaan uit veiligheidsoverwegingen en hij waarschuwde de teams van tevoren dat dit zijn plan was. Toch vond Team WRT dat ze door deze race het teamskampioenschap hadden verloren en gingen in protest. Nu is anderhalve maand later besloten dat de race niet zal meetellen voor punten om niemand een oneerlijk voordeel te geven en dus heeft Team WRT alsnog de Sprint Cup-titel in handen gekregen.

Adam werd geschorst en dus vervangt Wittich hem voor de Endurance Cup-race in Saoedi-Arabië. Maar liefst 11 rijderstrio's kunnen nog kampioen worden in de 6 Hours of Jeddah die morgen zal worden verreden. Loek Hartog, Niels Koolen, Jop Rappange, Morris Schuring, Job van Uitert en Michael Verhagen zijn de Nederlanders die in actie gaan komen. De Walkenhorst-Aston Martin van Mex Jansen is teruggetrokken na schade bij een eerdere crash van diens teamgenoot David Pun. Colin Caresani en Daan Pijl waren al kampioen in de Silver Cup-klasse, maar zijn niet aanwezig in Djedda.

