'Gefrustreerde' Leclerc niet afgekoeld na radio-tirade

Alle stoppen sloegen door bij Charles Leclerc na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. De Monegask schold zijn team volledig de huid vol na als vierde over de eindstreep te komen, achter teamgenoot Carlos Sainz Junior. De specifieke reden voor deze uitbarsting is vooralsnog niet duidelijk, en Leclerc zelf wilde er niet te veel op ingaan, maar 27-jarige coureur liet vallen dat er afspraken niet zijn nagekomen door Ferrari.

Max Verstappen heeft het coureurskampioenschap inmiddels in het slot gegooid, maar Leclerc kan nog altijd op de tweede plek eindigen in plaats van Lando Norris. De Monegask staat slechts 24 punten achter Norris, en had dit gat met nog drie punten kunnen dichten als Sainz hem voorbij had gelaten in de race. Ferrari doelt op het constructeurskampioenschap, waar het team - net als Leclerc - 24 punten achterstaat op McLaren. Hij liet zijn Spaanse teamgenoot eerder in de race voorbij, maar Sainz wilde het niet terug doen bij Leclerc. "Misschien moet je het in het Spaans vragen," grapte de achtvoudig racewinnaar nog, maar na de race was dit goede humeur verdwenen.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Leclerc geeft Sainz en team ervan langs: "Aardig doen naait mij de hele fucking tijd"

Frustrerend voor het kampioenschap

Leclerc vloekte zoals nog nooit eerder vertoond door hem in de Formule 1 na afloop van de race, en tegenover de media leek het brandje nog steeds niet geblust. Ook al herhaalde de Monegask dat hij er niet op in wilde gaan, liet hij toch meerdere hints vallen. “Gewoon een beetje [frustratie],” zei hij bij Sky Sports F1. "Het is oké. Elke keer als er dit soort frustraties zijn, is er niet voor iedereen de achtergrond en ik hoef niet in te gaan op details van alles wat er besproken is, dus ik ga niet verder in op die discussie. Frustrerend, ja, maar het verandert niets voor het team. Het is frustrerend voor het [coureurs]kampioenschap, een tweede plaats is altijd fijn, maar aan het eind van de dag is het oké.”

Dingen die niet gerespecteerd worden

Leclerc werd in 2022 al tweede in het kampioenschap, en wil deze eindplek maar al te graag herhalen voor Lewis Hamilton aansluit in 2025. Elk punt telt, en volgens Leclerc zelf heeft zijn eigen team hem drie punten ontnomen door Sainz niet af te laten remmen op de derde plek. “Ik denk dat ik mijn bijdrage heb geleverd in de eerste stint toen mijn banden helemaal op waren, ik wilde niet vechten dus liet ik Carlos voorbij en de rest is - we zullen het binnen het team bespreken. Ik wil niet in details treden. Het ging niet om het feit dat het team de een of de ander bevoordeelde, [maar om] dingen die ons verteld zijn en die niet gerespecteerd werden. Nogmaals, ik heb al te veel gezegd. Ik wil helemaal niet ingaan op de details. Het is gewoon frustrerend als het zo gaat en het is frustrerend voor mij geweest, maar ik kan begrijpen dat niet iedereen het begrijpt.”