Sergio Pérez heeft zich als zestiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Las Vegas. Red Bull-topman Helmut Marko laat weten dat er na de Grand Prix van Abu Dhabi een beslissing over de toekomst van de Mexicaan wordt genomen.

De situatie van Sergio Pérez lijkt niet langer houdbaar. De 34-jarige coureur heeft een contract tot eind 2025 bij Red Bull Racing, maar presteert week na week zeer ondermaats. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas strandde Pérez opnieuw in Q1 met slechts de zestiende tijd, acht tienden achter de rondetijd van teammaat Max Verstappen in diezelfde sessie. De Nederlander kwalificeerde zich uiteindelijk als vijfde. Het moge duidelijk zijn dat de auto van Red Bull niet lekker gaat op het Las Vegas Street Circuit, maar het verschil tussen Verstappen en Pérez is simpelweg te groot.

Artikel gaat verder onder video

Na Abu Dhabi om tafel

Als Helmut Marko voor de camera van Viaplay de vraag krijgt waar het mis ging voor Pérez, klinkt het met een diepe zucht: "Hij was gewoon niet snel genoeg. Misschien had het hem geholpen als we twee setjes van de zachte band hadden gebruikt, maar we hadden gedacht dat het wel goed zou komen. Helaas staat hij... waar staat hij? Zestiende." Op de vraag of Pérez zijn zelfvertrouwen kwijt is, volgt er een opvallend antwoord: "Na Abu Dhabi gaan we om tafel en gaan we door alle mogelijkheden die we hebben, en dan zullen we een beslissing nemen."

Mogelijkheden doornemen

Marko lijkt er daarmee duidelijk op te hinten dat het verre van zeker is dat Pérez volgend jaar nog voor Red Bull Racing zal rijden. Iets wat inmiddels geen grote verrassing meer zou zijn. Marko wil echter niet hardop uitspreken dat er een kans bestaat dat Pérez zijn zitje kwijtraakt: "Dat zeg ik niet, we gaan al onze mogelijkheden doornemen en dan nemen we een beslissing."

Gerelateerd