Max Verstappen kan in de nacht van zaterdag op zondag tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas zijn vierde wereldkampioenschap verdienen, maar dan moet hij er wel voor zorgen dat Lando Norris niet teveel punten op hem inloopt. Dit is wie waar moet finishen, zodat de titelstrijd in de Mojavewoestijn beslist wordt.

Waar Red Bull Racing het Formule 1-veld bij de ballen had in 2022 en 2023, is dat dit seizoen wel even anders geweest. De fans, hopend op een ware titelstrijd, moesten pessimistisch toekijken hoe Verstappen en Sergio Pérez oppermachtig één-tweeresultaten behaalden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Na de uitvalbeurt in Australië stond de eerstgenoemde opnieuw op de hoogste trede in Japan en China. Ondertussen dichtten McLaren en Ferrari, en tevens Mercedes, het gat. Verstappen won nog wel op Imola en in Canada en Spanje, maar het ging hem niet meer zo gemakkelijk af als in de openingsfase van het seizoen. Hij is sindsdien vaker niet dan wel op het podium geëindigd vanwege de balansproblemen van de RB20.

Norris moet tenminste 3 punten inlopen

Het lukte Norris om tot en met de Sprint voor de Grand Prix van São Paulo zijn achterstand goed te maken tot 44 punten. Hij moest op de zondag in Brazilië opnieuw goed scoren, maar de McLaren-coureur maakte een domper mee en zakte vanaf de pole position terug naar de zesde stek. Verstappen reed juist van P17 naar de overwinning in een regenachtige masterclass. Zijn voorsprong is nu 62 punten. In onderstaand overzicht staat hoe Verstappen zijn vierde wereldtitel kan veiligstellen tijdens de Grand Prix van Las Vegas.

Positie Max Verstappen Positie Lando Norris 1ᵉ plek 2ᵉ plek of lager 2ᵉ plek 3ᵉ plek of lager 3ᵉ met snelste ronde Niet hoger dan 2ᵉ plek 3ᵉ plek 4ᵉ plek of lager 4ᵉ met snelste ronde Niet hoger dan 3ᵉ plek 4ᵉ plek 5ᵉ plek of lager 5ᵉ plek Niet hoger dan 4ᵉ plek 6ᵉ plek Niet hoger dan 5ᵉ plek 7ᵉ plek Niet hoger dan 6ᵉ plek 8ᵉ plek Niet hoger dan 7ᵉ plek 9ᵉ plek Niet hoger dan 8ᵉ plek 10ᵉ met snelste ronde Niet hoger dan 8ᵉ plek 10ᵉ of buiten de punten Niet hoger dan 9ᵉ plek

Het belangrijkste om te onthouden is dat Norris zijn kampioenschapskansen in leven houdt, als hij tenminste 3 punten goedmaakt op Verstappen. Wint Norris in de gokstad, dan gaat de strijd verder in Qatar, maar als Verstappen wint, dan is de titel beslist.

Als Verstappen tweede wordt, dan is hij alleen zeker van het kampioenschap, als Norris derde of lager finisht. Als hij derde wordt, dan mag Norris niet op het podium eindigen, tenzij de Red Bull-coureur de snelste ronde pakt, want dan is hij wél zeker van het kampioenschap als Norris nog tweede wordt.

Wordt Verstappen vierde met de snelste ronde, dan mag Norris niet eerste of tweede worden, maar wel derde. Echter, komt de Limburger als vierde over de streep zónder de snelste ronde, dan is hij alleen van de titel verzekert als Norris ook niet op het podium eindigt.

Vanaf de vijfde plaats geldt dat Verstappen het kampioenschap wint als Norris niet meer dan één positie voor hem finisht. En komt de Red Bull-coureur niet verder dan P10 of pakt hij überhaupt geen punten, dan mag Norris niet hoger eindigen dan de negende positie.

