Max Verstappen was vorig jaar tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas genadeloos over het bestaansrecht van het evenement, maar de Limburger is inmiddels bijgedraaid. Verstappen zegt nu dat hij begrijpt waarom de Formule 1 de race op de kalender heeft staan.

Verstappen kan deze zondagochtend zijn vierde coureurskampioenschap binnenslepen in Las Vegas, mocht Lando Norris er niet in slagen om tenminste drie punten in te lopen op zijn rivaal. De regerend kampioen wist in 2023 de Grand Prix van Las Vegas te winnen, maar gaf de hele week al aan dat hij niet voor zijn plezier was afgereisd naar The City of Sin. Ondanks dat de Formule 1 naar verluid 700 miljoen dollar uit eigen zak had geïnvesteerd in de Grand Prix, liet Verstappen geen spaan heel van het geheel. Hij vergeleek Las Vegas met amateurvoetbal als Monaco de Champions League was, en zei dat de week 99% om de show ging, en maar 1% om de sport.

Ik begrijp waarom we hier zijn

Een jaar later lijkt Verstappen te zijn bijgedraaid. Las Vegas is commercieel de grootste race van het jaar voor de sport, en de organisatie van het evenement belooft ook dat veel van de problemen van het debuutjaar zijn verholpen in 2024. “Ik snap het”, zo zei Verstappen op woensdag na in Las Vegas te zijn geland tegenover The Washington Post. “Ik wil niet negatief zijn, maar ik snap het. Ik bedoel, ik begrijp waarom we hier zijn, zakelijk gezien en racetechnisch gezien."