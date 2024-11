Bernie Ecclestone, voormalig baas van F1, stelt dat Max Verstappen nu al tot de beste F1-coureurs aller tijden behoord. De Brit noemt echter een andere coureur de 'beste coureur aller tijden'.

Verstappen won afgelopen weekend door vanaf P17 te beginnen en in de regen inhaalacties te maken waar niemand anders dat voor elkaar kreeg. Mede door een goed getimede pitstop tijdens een rode vlag won de Nederlander uiteindelijk de race en lijkt hij het kampioenschap op slot te hebben gegooid. Het zou zijn vierde titel op rij zijn in de koningsklasse. Bij The Daily Mail gaat Ecclestone in op de race en het seizoen van Verstappen in F1. Ecclestone is van mening dat Verstappen een uniek talent is dat niet makkelijk te kopiëren is. "Ik weet niet of we ooit een andere Max gaan krijgen. Max is een speciale kerel. Hij is een racer, of het nou droog is of regent. Hij is mentaal zo sterk. Hij wil altijd winnen."

Ecclestone krijgt vraag: Verstappen beste F1-coureur aller tijden?

Toch moet Ecclestone toegeven dat hij Verstappen nog niet als de beste coureur aller tijden wil zien. "Ik denk dat Alain Prost de beste was. Hij kreeg nooit hulp, niet van de garage, vanuit de pits of over de radio. Vanaf het moment dat de race werd gestart tot het moment dat de vlag werd gezwaaid, was hij helemaal alleen. Dat soort dingen moet je ook meenemen. Jochen Rindt was heel getalenteerd, een speciale jongen, net als Max. Het is daarom heel lastig om er één uit te kiezen, want het waren toen andere tijden. Maar Max is supergoed. Honderd procent."

