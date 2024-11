Max Verstappen blonk afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië uit in de stromende regen door de race te winnen, zijn eerste sinds 23 juni (Grand Prix van Spanje). Maar was hij gemiddeld ook het snelst qua race pace?

In Brazilie bleek Verstappen inderdaad in de regen en lastige omstandigheden boven water te komen als de coureur die qua race pace het gemiddelde tempo bepaalde. George Russell, die vierde werd, kwam nog enigszins in de buurt met gemiddeld 0.19 seconden langzamer dan Verstappen per rondje. Lando Norris, Esteban Ocon, Charles Leclerc en Pierre Gasly maken de top vijf af, maar zaten gemiddeld per rondje op 0.30 seconden of meer van het tempo van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

De rest van de F1-grid

In de top tien vinden we verder Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu maken de lijst af, een lijst waarin de uitvallers niet zijn meegenomen. Zeker vanaf Lawson, die 0.24 seconden gemiddeld per rondje langzamer was dan teamgenoot Tsunoda, ontstaat er een gat. Voor Pérez was het wederom dus een pijnlijk weekend.

RACE PACE



VER's masterpiece (winning from P17) through sheer pace crushed NOR's title hopes (62 points back with 3 races left)



He averaged 0.19s/lap quicker than RUS and 0.30s/lap quicker than NOR with one less tyre set!



Alpine impressed: OCO was faster than LEC stopping once… pic.twitter.com/RZxj7mtPAs — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) November 4, 2024

