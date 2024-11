De druiven zijn zuur bij het team van Red Bull Racing nadat men lijdzaam moest toezien hoe er geen tijd meer neergezet kon worden door beide coureurs na een late crash van Lance Stroll in Q2. Christian Horner spreekt in navolging van Max Verstappen en Sergio Pérez zijn ongenoegen uit over de gang van zaken.

De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo werd er eentje om niet snel te vergeten op het circuit van Interlagos. Op het kletsnatte circuit van Interlagos werden de coureurs één dag na de oorspronkelijke kwalificatie eindelijk losgelaten om te gaan strijden om de startpositie voor de Grand Prix van later op de dag. Het werd chaos en hectiek op het legendarische Autódromo José Carlos Pace. Om de haverklap zagen we coureurs van de baan af stuiteren. Zo vonden onder meer Carlos Sainz, Alex Albon, Franco Colapinto, Fernando Alonso en Stroll vroegtijdig hun Waterloo, waarbij met name de Canadees voor commotie zorgde.

Enorm frustrerend

Althans, niet Stroll zelf, maar zijn crash. Anders dan bij alle andere crashes, duurde het opvallend lang tot de rode vlag uitging bij het moment van Stroll, waardoor Lando Norris geluk had en zijn ronde kon eindigen en er vervolgens niet genoeg tijd overbleef om de sessie later nog te hervatten. Een hard gelag voor Verstappen en Pérez, die op dat moment op P12 en P13 stonden en dus klaar waren. Verstappen liet bij de Britse media al vrij snel zijn absolute ongenoegen blijken en nu is Horner bij Sky Sports aan de beurt: "Het is enorm frustrerend. Tijdens een sessie zoals deze is er van alles aan de hand. We snappen niet waarom het zo lang duurde tot het [de rode vlag] kwam."

Opheldering gevraagd

Horner vervolgt: "Het was overduidelijk een fors ongeluk op één van de meest gevaarlijke bochten van het circuit. Het duurde veertig seconden om de rode vlag te zwaaien. Het is de tweede dag op rij waar we te maken hebben met hele late calls. Of het nu om de virtual safety car van gisteren gaat of de rode vlag van vandaag. De andere rode vlaggen waren allemaal onmiddellijk", moppert de Brit. "Wanneer je zo'n ongeluk hebt, moet je meteen een rode vlag zwaaien. Als ze dat meteen deden, was Max tiende geweest én had hij nog een ronde kunnen rijden. We willen graag weten hoe de wedstrijdleider heeft nagedacht om te begrijpen waarom het zolang duurde tot de rode vlag viel.", zo eist hij ten slotte om opheldering.

