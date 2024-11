De FIA heeft tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo bevestigd dat Charles Leclerc een boete zal krijgen. De Ferrari-coureur is de tweede deelnemer die deze bestraft wordt voor het gebruik van het f-woord, nadat Max Verstappen al een taakstraf werd opgelegd in Singapore.

Leclerc werd vorige week derde in de Formule 1-wedstrijd in Mexico-Stad, nadat hij in de slotfase een fout had gemaakt, waardoor Lando Norris hem voorbij kon. Hij gebruikte het woordje 'fuck', toen hij de halve spin omschreef voor de journalisten. "Ik had een moment van overstuur en toen ik me daarvan had herpakt, had ik meteen weer een moment van overstuur naar de andere richting. Ik dacht bij mezelf: 'Fuck!'" Het bleef toen een seconde of twee stil, voordat hij zich realiseerde de regel omtrent het taalgebruik te hebben overschreden. "Oh, nee! Ik wil me niet aansluiten bij Max", lachte Leclerc. Een official van de FIA stapte naar hem toe na afloop van de persconferentie om verhaal te komen halen. De internationale autosportbond lanceerde vervolgens in Brazilië een onderzoek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Opvallende Brazilië-broek Hamilton laat vlek achter op persco-bankje

Week met straf gewacht

Verstappen kreeg in Singapore meteen na het woord 'fuck' te hebben uitgesproken een taakstraf aan zijn broek, terwijl de FIA met Leclerc een week heeft gewacht. "Schijnbaar geldt die regel alleen voor mij, want na de race in Mexico vloekte er ook iemand en daar heb ik niks meer over gehoord", zei de Red Bull-coureur tijdens de mediadag op donderdag. "Ik kan beter niet vloeken, maar sommige mensen zijn gewoon erg irritant", zo doelde hij op de kritiek van de afgelopen dagen over zijn rijgedrag. "Ik weet wie die mensen zijn en ik besteed er niet veel aandacht aan. Ik ben op dit punt in mijn loopbaan gekomen door de juiste mensen om mij heen te hebben en door mijn eigen keuzes te maken. Ik weet wel wat ik doe."

OOK INTERESSANT: Piastri blij met pole in São Paulo: "Maar het gaat een compleet andere Sprint worden"

Artikel 12.2.1.k

De FIA dacht blijkbaar beter laat dan nooit, want Leclerc is nu alsnog bestraft voor het overschrijden van artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code. De Monegask zal echter niet community service hoeven doen, zoals Verstappen dat wel moet doen. Hij heeft echter een flinke boete gekregen van €10.000, waarvan €5.000 voorwaardelijk. Dan moet Leclerc in de komende 12 maanden niet opnieuw in de fout gaan. Hij heeft bij de stewards zijn excuses aangeboden en begrijpt de verantwoordelijkheid die hij draagt als rolmodel in de autosport.

Gerelateerd