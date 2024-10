Dit is het gigantische vermogen van Max Verstappen in 2024

Max Verstappen (27) heeft anno 2024 een vermogen opgebouwd van zo'n 210 miljoen euro, zo meldt Quote. De Nederlandse Formule 1-coureur heeft bij Red Bull Racing in het afgelopen jaar een enorm bedrag opgestreken en stijgt daardoor flink op de welkbekende Quote 500-lijst.

Met zijn 27 jaar is Verstappen nog steeds het jongste lid dat terug te vinden is in de Quote 500, de jaarlijkse ranglijst met daarop de rijkste individuen en families van Nederland. Quote kijkt niet alleen naar wat een persoon op zijn lopende rekening heeft staan, maar rekent ook tal van andere factoren mee, zoals aandelenbezit, vastgoed, investeringen en andere kapitaalbronnen. Wat betreft Verstappen, ontving de regerend wereldkampioen Formule 1 in 2023 maar liefst 41 miljoen euro aan salarissen van Red Bull. Dat is nog niet alles, want Verstappen kreeg ook nog het enorme bedrag van 23 miljoen euro overgemaakt vanwege alle bonussen. Alleen van Red Bull ontving hij in het afgelopen jaar dus al 64 miljoen euro.

Verstappen kreeg 75 miljoen euro overgemaakt in 2023

Alsof die 64 miljoen euro van Red Bull nog niet genoeg is, heeft Verstappen ook nog tal van andere inkomstenbronnen. Denk bijvoorbeeld aan de diverse sponsordeals, zoals die met Heineken (0.0) en gamebedrijf EA Sports. Of wat te denken van zijn eigen merchandise lijn, waarmee hij ook een aardig zakcentje verdient. Het zou zijn totale inkomsten in 2023 op 75 miljoen euro brengen, meldt Quote. En omdat de drievoudig titelhouder in Monaco is gehuisvest, betaalt hij ook nauwelijks belasting. Dit zorgt ervoor dat Verstappen een enorme sprong heeft gemaakt op de Quote 500-lijst.

Verstappen finisht op plaats 322 in Quote 500

Verstappen is 94 plekken naar voren gegaan en staat nu op plaats 322 met een geschat vermogen van - houd je vast - zo'n 210(!) miljoen euro. Iets onder Verstappen op de lijst vinden we nog een Nederlander die een vinger in de pap heeft in de autowereld, namelijk prins Bernhard van Oranje-Nassau. De eigenaar van onder meer Circuit Zandvoort pluste afgelopen jaar met 20% en wordt nu geschat op zo'n 150 miljoen euro.

