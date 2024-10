Sainz: "Makkelijk om motivatie te verliezen" met aanstaande Ferrari-exit

Carlos Sainz Junior heeft op zondag de hele Formule 1-wereld helpen herinneren aan wat voor talent en kwaliteiten hij bezit. De Spanjaard won zijn tweede Grand Prix van het seizoen, na pole position te veroveren met meer dan twee tienden verschil op zaterdag. Sainz moet eind-2024 plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij Ferrari, en rijdt momenteel dus zijn laatste races in de rode overall. Hij heeft na zijn zege in Mexico-Stad toegegeven dat hij trots is op zichzelf, en hoe hij zich recentelijk heeft weten te herpakken.

Aan het begin van 2024 werd het al bekend dat Hamilton zijn jongensdroom zal waarmaken in het komende seizoen, en eindelijk - na jaren aan geruchten - de overstap naar Ferrari zal maken. Sainz moest zijn heil dus elders zoeken, maar stuitte op het probleem dat de meeste teams al een complete line-up hadden voor 2025. Uiteindelijk tekende de inmiddels 30-jarige coureur bij Williams, waar hij Alex Albon zal vergezellen. Objectief gezien is dit natuurlijk een flinke stap terug, gezien Ferrari nu vecht voor het constructeurskampioenschap, en Williams achtste staat en slechts zeventien punten bij elkaar heeft gesprokkeld dit seizoen.

Makkelijk om motivatie te verliezen

“Het is in die zin een vreemd jaar geweest en ook een behoorlijk uitdagend jaar,” zo vertelt Sainz tegenover RaceFans. “Het jaar begon heel goed, toen gingen we door een moeilijke ontwikkelingsperiode en toen slaagden we er plotseling in om de auto weer competitief te maken. Ik zag dat er nog steeds winkansen waren, maar Charles [Leclerc] pakte natuurlijk die overwinningen in Monza en Austin. Het had voor mij heel makkelijk kunnen zijn om een beetje motivatie te verliezen en om een beetje de drive te verliezen om het voor elkaar te krijgen, maar die drie weken pauze hebben me goed gedaan. Ik slaagde erin om de wilskracht en het doorzettingsvermogen terug te vinden die ik nodig had voor deze laatste vijf, zes races van het seizoen."

Het perfecte afscheid

Ondanks zijn winst is Sainz nu wel uitgeschakeld voor het coureurskampioenschap. Zelfs als Max Verstappen nu nul punten scoort tot en met het einde van het seizoen en Sainz alles wint, zou hij zijn voormalige teamgenoot niet inhalen. Sainz kan dus alleen maar helpen om Ferrari te helpen aan het eerste constructeurskampioenschap sinds 2008. McLaren staat slechts 29 punten voor, en Red Bull Racing is inmiddels ingehaald. Sainz, die beretrots is op zijn eigen prestaties van de afgelopen twee races, mikt hier dan ook op. "Ik ben erin geslaagd om mezelf in een positie te brengen waarin ik mijn rijgedrag en mijn vertrouwen in de auto kon verbeteren, om mezelf in een positie te brengen om ten eerste te winnen in Austin, waar ik het niet voor elkaar kreeg - Charles deed het daar geweldig - en mezelf in een positie te brengen om hier te winnen. Deze keer wilde ik er gewoon voor zorgen dat hij niet uit mijn handen glipt. Het was geen gemakkelijke race en geen makkelijk jaar, maar ik ben trots op de manier waarop ik mezelf erin heb weten te houden en ik probeer het team nu natuurlijk zoveel mogelijk te helpen om het constructeurskampioenschap te winnen, want dat zou het perfecte afscheid voor mij zijn.”

