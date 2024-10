Volgens Max Verstappen gaat de aankondiging van de FIA dat het de richtlijnen rondom het gedrag van coureurs bij het inhalen op de baan wil gaan aanpassen niks veranderen aan zijn eigen rijgedrag op de baan.

Tegenover onder meer Motorsport.com zegt Verstappen dat hij begrijpt dat de FIA constant bezig is om de regels en richtlijnen, in dit geval die omtrent inhalen op de baan, te verbeteren en te verduidelijken. “Kijk, de regels kunnen altijd beter. En daar moet je dan ook naar streven, toch? Het is nooit perfect.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol over Verstappen: "Daar was heel wat gedoe over, maar dat was een vrijdagmotor"

Verstappen denkt niet dat alles in regels is weg te werken

Verstappen heeft echter niet het idee dat alle problemen op te lossen zijn met regels, omdat er dan ook andere problemen kunnen ontstaan. "Dat is ook heel lastig. Maar het hele probleem begint volgens mij met dat je op die baan [in Austin] heel makkelijk buiten de lijnen kunt rijden. Als daar gewoon een grindbak is of wat anders, dan kom je nooit in die situatie terecht. De coureur aan de buitenkant remt dan nooit zo laat, omdat je dan het risico loopt dat je eraf gaat. En voor degene die aan de binnenkant zit, geldt hetzelfde verhaal. Die gaat ook wel iets voorzichtiger de bocht in. Dus dan zul je dat scenario [van afgelopen zondag in Austin] nooit meer krijgen. Op bepaalde circuits waar je veel uitloopmogelijkheden hebt, is dat dus een probleem. En dat ziet de FIA natuurlijk ook. Die willen misschien ook wel liever dat er, net als in Oostenrijk, een paar grindbakken worden geplaatst. Want die helpen wel.”

Voor Verstappen gaat er niks veranderen

Verstappen staat erom bekend weinig ruimte te laten en risico's niet te vermijden in duels op de baan. Volgens de Nederlander gaat dit, met welke nieuwe regels of aanpassingen dan ook, niet veranderen. “Ik denk dat ze het zelf ook willen weten. Qua racen verandert er niks voor mij.” Verstappen is dit seizoen bezig zijn vierde kampioenschap binnen te slepen. De enige coureur die hem hier realistisch gezien nog vanaf kan houden in 2024, is Lando Norris.

Gerelateerd