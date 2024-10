Olav Mol stelt dat de ronde waarmee Max Verstappen een tweede plaats behaalde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad een indrukwekkende was. Daarnaast heeft hij ook nog wat te zeggen over de motor waar de coureur van Red Bull Racing op vrijdag problemen mee had.

In het Race Cafe van Ziggo Sport zegt Mol dat hij onder de indruk was van het rondje van Verstappen, een rondje dat hem bijna pole opleverde achter een indrukwekkende Carlos Sainz. "Zo te zien ging Max acht kilometer per uur harder de esses in. Ik vond zijn ronde erg goed. Een van de top drie rondjes van Max dit jaar, gezien de omstandigheden. Hij zegt dat nu natuurlijk wel [dat hij P2 niet had verwacht], maar wij wisten het gisteren al: al rijdt hij vrijdag de hele dag niet, als hij zaterdag begint, boem, hij staat er. Hij staat altijd aan, maar nu stond hij echt aan. En dit is een baan die hij fijn vindt. Hij weet dat hij op bepaalde punten, zoals in die esses: daar kan ik wat winnen."

Mol zag onnodige zorgen over motor Verstappen

Op vrijdag waren er zorgen over de motor van Verstappen, die tijdens de eerste vrije training geen power meer genereerde en in VT2 vervolgens ook nog voor problemen zorgde. Aangezien Verstappen al op het maximum zit wat betreft motoronderdelen, was het vervangen van die motor met een nieuwe motor iets met grote gevolgen: een gridstraf. Toch, zo stelt ook Mol, reed Verstappen op vrijdag met een oudere motor uit de pool. "Dat hele gedoe over die motor, ja, dat was een vrijdagmotor. Dus ik snap sowieso niet waarom mensen daarover in paniek raakten."

