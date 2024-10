Hamilton snapt Mercedes-upgrade niet: "Zou sneller moeten zijn"

Lewis Hamilton kwalificeerde zich op de zesde plaats naast teamgenoot George Russell, maar was ongeveer drie tienden langzaam dan Russell, die op een oudere specificatie van de W15 rijdt. Hamilton meent dan ook dat de upgrades niet lijken te werken, ook al leken de signalen positief te zijn tijdens de vrije trainingen. Dit is een vergelijkbaar verhaal met vorige week in Austin, toen Mercedes heer en meester was op vrijdag in de vrije training en sprintkwalificatie, maar van de ene dag op de ander de voorsprong verloren.

Hamilton, die in 2025 de overstap naar Ferrari zal maken, wist dit seizoen twee Grands Prix te winnen. Hij laat het vooral in de kwalificatie dikwijls afweten tegen teamgenoot Russell, maar weet vaak zijn landgenoot nog in te halen in de race, iets wat hij op zondag weer zal proberen te doen op het Autodromo Hermanos Rodríguez, een circuit waar Hamilton meerdere keren wereldkampioen is geworden.

Laten we het daar bij laten

Zaterdag begon goed voor Mercedes en Hamilton. De Brit liet een goede indruk achter in de derde vrije training, maar kon deze streep niet doortrekken in de kwalificatie. Hamilton snapt het gedrag van de W15 niet, zeker gezien er bijna niks aan was veranderd tussen de training en de kwalificatie. “VT3 voelde goed, het voelde alsof we op de goede weg waren. Ik besloot om niets te veranderen. Het enige wat we deden was de vleugel erop zetten en ik had zoiets van 'oké, laten we het daar maar bij laten'. We konden niet veel veranderen aan de set-up om de auto vooruit te helpen. De performance is zoals die is."

Zou sneller moeten zijn

Alles veranderde dus in de kwalificatie. Het was geen rampzalige sessie voor Hamilton, zoals het dat wel was voor Sergio Perez en Oscar Piastri, maar hij was toch drie tienden langzamer dan Russell op de oudere, en op papier tragere, versie van de W15. “Toen kwamen we in de kwalificatie en ik had geen [grip aan de] achterkant. Het was alsof de auto op zijn kop stond. Het is iets heel vreemds met de auto. Het zal interessant zijn om te zien hoe het gaat, want ik zit natuurlijk in de verbeterde auto, die sneller zou moeten zijn. Maar ik denk niet dat dat zo is.”

