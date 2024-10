Regerend wereldkampioen Max Verstappen houdt er sterk rekening mee dat hij in de komende races nog ergens een nieuwe power unit moet laten inpassen en dus een gridstraf van vijf plekken te verwerken krijgt.

In de titelstrijd kunnen Verstappen en Lando Norris zich maar weinig puntenverlies permitteren. De Nederlander leidt nog altijd het klassement, met een voorsprong van 57 punten op de McLaren-coureur. Vanavond zal het duo in slagvolgorde achter elkaar starten en om de Brit op afstand te houden, moet Verstappen eerder over de streep komen dan zijn collega uit Bristol.

Verstappen verwacht een gridstraf

Of er een nieuwe motor nodig is, hangt van de levensduur van het huidige materiaal af, zo legt Verstappen in gesprek met Motorsport.com uit: "Ik denk dat er nog wel een straf aankomt." Wel wil Red Bull een geschikt circuit uitzoeken waar het een eventuele straf kan incasseren. "Dat ligt eraan [Welk circuit red.]. We moeten natuurlijk ook kijken hoe lang alles het gaat uithouden", legt Verstappen uit. De Nederlander staat qua overwinningen alweer een tijdje droog, los van de sprintzege in Austin. Op de vraag of hij nog ergens een zege ziet voor Red Bull, reageert hij: "Dat ligt denk ik heel erg aan het circuit. Zo had ik in Austin ook echt het idee dat ik een kans had om te winnen. Uiteindelijk kwam die overwinning er dus niet, terwijl dat altijd een goede baan voor ons is geweest. Maar wie weet krijgen we in de komende Grands Prix nog een meevaller."

Yes! Very happy to be on the front row here in Mexico 🇲🇽 Well done team @redbullracing 👊 pic.twitter.com/m60bBOVn12 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 26, 2024

