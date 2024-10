Ronde twintig van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur en het strijdtoneel is het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Carlos Sainz zal daar de pole position gaan verdedigen en Max Verstappen en Lando Norris staan in slagvolgorde achter elkaar, maar gaat het weer nog een invloed spelen tijdens de Grand Prix van Mexico?

Het regende verrassingen tijdens de kwalificatie in Mexico, zaterdagavond. Zo bleef Sergio Pérez achter in Q1, tot grote teleurstelling van de thuisfans. Ook Oscar Piastri kende een domper, want ook kon niet doorstoten naar Q2. In de top tien-kwalificatie leek het allemaal heel dicht bij elkaar te zitten en uiteindelijk was Sainz de enige die een tijd onder 1 minuut en 16 seconden kon rijden.

Weerbericht Grand Prix van Mexico

Om 13:00 uur lokale tijd/ 21:00 uur Nederlandse tijd gaan de startlichten uit in Mexico-Stad. De omstandigheden zijn prima te noemen. Het zonnetje schijnt namelijk volop en daardoor zal het met een graad of 21 Celsius aangenaam zijn, zo meldt Weerplaza. Toch zit er één addertje onder het gras. De baan ligt op 2,238 meter hoogte en dat betekent dat er ijlere lucht is, dan op zeeniveau. Hierdoor zal de koeling van de wagens cruciaal worden. Er worden verder geen regenbuien verwacht en de wind is ook relatief zwak met 6 tot 11 kilometer per uur.

De teams kunnen aangename omstandigheden verwachten tijdens de Grand Prix van Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/t94DpZLTZN — GPFans NL (@GPFansNL) October 27, 2024

