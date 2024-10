Liam Lawson doet uit de doeken wat Red Bull-topman Helmut Marko tegen hem zei na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Visa Cash App RB-coureur is echter niet te veel bezig met het potentiële zitje bij Red Bull Racing.

Liam Lawson maakte afgelopen weekend zijn rentree in de Formule 1 voor de rest van het seizoen, als vervanger van de ontslagen Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB. De Nieuw-Zeelander gooide in 2023 al hoge ogen met zijn invalbeurten bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar kende tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten ook een vliegende start. Ondanks dat hij achteraan moest beginnen vanwege zestig plaatsen gridstraf voor nieuwe motoronderdelen, wist Lawson zijn VCARB naar de negende plaats en daarmee in de punten te rijden. Daarmee is de speculatie over of hij het zitje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing over gaat nemen, direct weer ontbrand. Het heeft er immers alle schijn van dat Lawson, Pérez en Yuki Tsunoda met zijn drieën aan het uitvechten zijn wie er in 2025 of 2026 de nieuwe teammaat van Max Verstappen wordt.

Strijd om Red Bull Racing-zitje

Lawson ziet het zelf niet als een driestrijd: "“Eerlijk gezegd heb ik absoluut geen idee. Mijn doel is uiteraard om... Ik ben nu zes jaar bij Red Bull, en het is mijn absolute doel om in de toekomst voor hen te rijden", klinkt het in Mexico. "Maar of dat volgend jaar is of een ander jaar... Ik heb geen idee wanneer dat zou kunnen zijn. En voor mij draait het om deze resterende races. Ik weet dat ik nog vijf - heel, heel belangrijke races - heb om een plek in de Formule 1 te veroveren, en eerlijk gezegd kijk ik er niet op die manier naar: als vijf races om een Red Bull-stoeltje of iets dergelijks te krijgen. Het zijn gewoon vijf races waarin ik mijn werk moet doen en moet proberen in de Formule 1 te blijven.”

Woorden Helmut Marko

Op de vraag wat Red Bull-topman Helmut Marko tegen hem heeft gezegd na afloop van de race in Austin, vertelt Lawson: "Hij zei ‘goed gedaan’, hij zei dat het een goede race was en dat is in principe alles wat ik kreeg, wat in principe is hoe het altijd is geweest. Ik weet wat hun verwachtingen van mij zijn, ik heb het niet nodig dat ze dat tegen me zeggen. Ik weet wat ze van me verwachten in de auto, en met de situatie waarin we ons nu bevinden, vechtend voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap – ieders doel is om dat over de streep te trekken, en ik weet dat ze dat ook van mij verwachten.”

