Max Verstappen en Sergio Pérez zijn inmiddels in het thuisland van de Mexicaan gearriveerd voor de twintigste race van het seizoen en op woensdag was het tijd voor een aantal PR-activiteiten. Het duo kreeg aldaar een speciale award uitgereikt, waar Verstappen op ludieke wijze mee om weet te springen.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez vormt de thuisbasis van de race in Mexico. Na een afwezigheid van 23 jaar keerde de race in 2015 terug in Mexico en sindsdien werden de overwinningen verdeeld tussen Mercedes en Red Bull Racing. In 2015 won Nico Rosberg, waarna Lewis Hamilton in 2016 de zege binnenhengelde. Verstappen pakte vervolgens tweemaal de zege, waarna Hamilton de laatste race in 2019 voor de coronapandemie op zijn naam schreef. Nadat we terugkeerden richting Mexico-Stad vanaf 2021, transformeerde de race in Verstappen-land. De afgelopen drie jaar was de Nederlander de baas in het thuisland van zijn teamgenoot, gaat hij dit jaar voor vier op een rij?

Roze kattentrofee

Op woensdag arriveerde het Red Bull-tweetal in ieder geval in Mexico om een aantal PR- en sponsoractiviteiten bij te wonen in het thuisland van Pérez. Zo waren de Red Bull-rijders aanwezig bij een voetbalwedstrijd en wonnen de twee heren alvast hun eerste trofee van het weekend: een heuse roze MTV Couple Goals-award. "Volgens mij wilde Checo deze altijd al winnen sinds hij bij het team zit", grapt Verstappen na het uitreiken van de bokaal. "Het gaat helemaal niet om het winnen van races of kampioenschappen, maar om deze!", zo voegt hij daar nog aan toe. "Het duurde even, maar het is gelukt."

Wie neemt de beker mee?

Uiteindelijk komen Verstappen en Pérez er niet helemaal uit wie de trofee mee naar huis moet nemen. De Mexicaan, die weet hoe erg Verstappen van katten houdt, gunt de roze kat-trofee in eerste instantie aan zijn teamgenoot. Die lijkt echter ook niet echt happig op het meesjouwen van de beker: "Jij woont hier al, dus dat is makkelijker met reizen. Ik moet het in mijn tas stoppen." Uiteindelijk is het idee om hem in Milton Keynes te plaatsen en alle andere bekers van het team weg te halen.

