BREAKING: George Russell start GP van de VS uit pitstraat

George Russell zal de Grand Prix van de Verenigde Staten vanuit de pitstraat moeten starten. De auto van Russell heeft de parc fermé-regels verbroken, met als straf dat de Brit niet op de grid mag beginnen, waar hij zich als zesde had gekwalificeerd. Mercedes heeft gedurende de nacht moeten werken om de auto in staat te brengen om mee te kunnen doen aan de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Russell maakte zelf een einde aan de kwalificatiesessie op zaterdag door zijn W15 met veel geweld in de muur te rijden bij bocht 19, maar had voorheen al de zesde tijd neergezet. Mercedes heeft bevestigd dat het team gedurende de nacht nog aan de auto heeft moeten werken, en hem dus niet in parc fermé heeft geplaatst.

Artikel gaat verder onder video

“Na het ongeluk van George in de kwalificatie hebben we 's nachts tijdens de 'overdekte periode' aan de auto moeten werken”, aldus een woordvoerder van Mercedes tegenover onder andere GPFans. “Hij zal daarom vandaag vanuit de pitstraat starten. De werkdruk die dat met zich meebracht was te wijten aan het terugbrengen van de specificaties waarmee we in Singapore reden.”

De FIA heeft nog geen officieel statement gemaakt over Russell, en ook Lewis Hamilton heeft - voor andere redenen - nog niet laten weten of hij uit de pitstraat zal starten op zondag op het Circuit of the Americas. Hamilton had veel technische problemen tijdens de kwalificatie en tijdens de sprintrace, en zei zelf al dat het geen slecht idee zou zijn om vanuit de pitstraat te starten aan de race, gezien hij toch al bijna achteraan stond op de grid. Mocht Hamilton alsnog op de grid staan, zou hij nu zeventiende staan, gezien de grid penalty van Liam Lawson en nu het ongeval van Russell.

Lees ook: Hamilton verklaart slechtste kwalificatie van het seizoen: 'Wat een nachtmerrie'

Het F1-team van Mercedes is na de crash van Russell in de kwalificatie aan de auto blijven werken en heeft daarmee de parc fermé-regels overschreden. De enige straf die hierop staat is een start vanuit de pitstraat. #F1 #USAGP pic.twitter.com/wav3z5j2wk — GPFans NL (@GPFansNL) October 20, 2024

Gerelateerd