Russell: Verschil in gedrag Mercedes-auto "verwarrend"

George Russell maakte op zaterdag een abrupt einde aan de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij verloor controle over zijn W15 in de laatste sector van het Circuit of the Americas, en vloog hard in de muur. De Brit heeft inmiddels toegegeven dat hij zelf te hard de grens van de auto aan het opzoeken was, maar is ook verward over het verschil in snelheid van zijn Mercedes tussen vrijdag en zaterdag.

Inmiddels is er bekendgemaakt door Mercedes dat Russell de Grand Prix van de Verenigde Staten uit de pitstraat zal moeten starten, gezien de mechanici tot diep in de nacht de W15 hebben moeten repareren, en dus de parc fermé-regels hebben verbroken. Naar zeggen van het Duitse team is de Singapore-specificatie van de auto er weer op gemonteerd, gezien Russell het nieuwe upgrade-pakket heeft afgeschreven, en er nog geen reserve van is gefabriceerd.

Lewis Hamilton had ook zware problemen tijdens de kwalificatie. De zevenvoudig-kampioen kwalificeerde zich op de negentiende plaats, zijn slechtste resultaat van het jaar, en ook Hamilton was uiterst ontevreden over zijn gereedschap. Russell wist nog wel in Q3 te komen, maar eindigde de sessie dus met een afgeschreven W15. Hamilton bood nog aan om zijn upgrade-pakket over te zetten naar de auto van Russell, maar dit gaat niet door.

Te hard aan het pushen

De oorzaak van het ongeluk wist Russell al te goed. De Brit legde uit dat het door hem zelf kwam, en dat hij simpelweg een fout wilde goedmaken die hij aan het einde van het rechte stuk maakte, toen hij zich verremde. "We bleven het moeilijk hebben in de kwalificatie, hoewel mijn laatste ronde er goed uitzag voordat mijn banden blokkeerden in bocht 12. Ik was misschien te hard aan het pushen in bocht 19 om die tijd goed te maken en ik verloor de achterkant van de auto. Ik ben teleurgesteld in de schade die ik aan de auto heb veroorzaakt en het werk dat nu 's nachts moet gebeuren om het te repareren.”

Van de ene dag op de andere drastisch veranderd

Naast de dramatische crash op zaterdag, plaatst Russell, net als Hamilton, vraagtekens bij het wel hele grote contrast tussen vrijdag en zaterdag. Op vrijdag leek Mercedes om de overwinning te gaan strijden, maar al die snelheid leek opeens weg vanaf de sprintrace. “Gisteren streden we voor P1 in de Sprint-kwalificatie, maar vandaag hadden we het echt moeilijk. Het is verwarrend hoe onze positie van de ene dag op de andere zo drastisch is veranderd. Het is duidelijk dat als we de sweet spot van deze auto vinden, we in staat zijn om te vechten voor pole positions en zeges. Als we dat niet doen, staan we achteraan in het kopgroepje."

