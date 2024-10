VCARB geeft toe: 'Hadden Ricciardo-exit beter moeten doen'

Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies heeft toegegeven dat het team de exit van Daniel Ricciardo rondom de Grand Prix van Singapore verkeerd heeft aangepakt. VCARB kondigde vier dagen na de race pas officieel aan dat Liam Lawson het seizoen ging uitrijden, terwijl de beslissing al voorafgaand aan het weekend op het Marina Bay City Circuit was genomen.

Bijna elke Formule 1-fan wist dat de Grand Prix van Singapore de laatste keer zou zijn dat Ricciardo te bewonderen zou zijn, en ook de Australiër zelf was emotioneel na het aflopen van de race. Hij kreeg in de laatste ronde nog toestemming van het team om de snelste ronde te pakken als afscheidscadeau na een late pitstop, maar kreeg nooit een officieel afscheid van VCARB of de Formule 1 zelf, gezien het nieuws nog niet officieel was gemaakt. De antwoorden van zowel Ricciardo als het team waren het hele weekend cryptisch, maar lieten wel doorschemeren dat de exit van de Australiër in kannen en kruiken was - zonder het ooit direct te zeggen.

Niet blij met de aanpak

Bijna een maand later is het voor Mekies helder dat de aanpak, die bewust was, simpelweg niet de goede keuze is geweest. De Fransman houdt terugblikkend zijn handen omhoog. “We zijn niet blij met hoe we het uiteindelijk hebben aangepakt en we zijn ons er natuurlijk van bewust dat we dat beter hadden kunnen en moeten doen”, aldus Mekies tegenover F1TV. "Daniel en wij spraken elkaar zeer regelmatig en we gingen dat weekend in met de wetenschap dat we allebei wisten wat de situatie was. Om een aantal redenen besloten we [in Singapore] te proberen om het [niet] openbaar te maken en het bleek heel, heel snel in het weekend dat het helaas niet de juiste beslissing was"

Groter dan Formule 1

Ondanks het uitbleven van het officiële bericht, stond het weekend rondom de Grand Prix van Singapore in het teken van Daniel Ricciardo. De achtvoudige racewinnaar werd door talloze coureurs en teams gecomplimenteerd op zijn carrière, iets waar Mekies onder de indruk van was. “We zouden het zeker anders doen als we het over moesten doen”, gaf hij toe. "Nu wil ik graag denken dat wat we in Singapore hebben gezien, uit de reactie van de fans, uit de reactie van de paddock, het ongelooflijk was hoe op de een of andere manier toch al deze stromen van liefde, al deze stromen van steun aankwamen, zelfs als het niet officieel was, zelfs als het niet de meest klassieke send-off was. Hij heeft zo bewezen dat hij groter is dan de Formule 1.”

