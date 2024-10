Perez: Laatste half jaar "moeilijkste momenten in mijn carrière"

2024 is niet het seizoen van Sergio Pérez. Na een goed begin van het jaar waar Pérez in vier van de eerste vijf races op het podium stond, is de Mexicaan nu sinds de Grand Prix van Miami in begin mei niet eens meer in de top vijf gefinisht. Teamgenoot Max Verstappen wist nog zevenmaal een Grand Prix te winnen in 2024, maar ook de Nederlander heeft het nu zwaar - zo stond hij maar twee keer in de laatste zes races op het podium. Pérez trok al maandenlang aan de alarmbel over de RB20, en er lijkt, nu Verstappen het ook moeilijk heeft, eindelijk naar hem geluisterd te worden.

Voor twaalf Grands Prix op rij - inclusief drie DNFs - kwam Pérez als zesde of lager over de streep. In Azerbeidzjan leek zesvoudige racewinnaar dan eindelijk weer in goede vorm te bekeren toen hij beide Ferrari's aanviel voor de tweede en derde plek, maar het eindigde in een spectaculaire crash met Carlos Sainz Jr. - en lege handen. De Mexicaan is nu afgezakt naar de achtste plaats in het coureurskampioenschap, terwijl hij in 2022 en 2023 respectivelijk nog derde en tweede eindigde.

Moeilijkste moment in de F1

Pérez erkent dan ook dat 2024 simpelweg niet zijn jaar is. "Dit is tot nu toe een moeilijk seizoen," zo vertelt hij aan DAZN. "Ik denk dat het moeilijk is geweest dit seizoen om een auto te hebben met tekortkomingen, maar dat ik niet in staat was om dit uit te drukken. Want je teamgenoot wint races en doet het heel goed, en de barrière wordt steeds hoger. Het was heel lastig deze zomer, ik denk dat het een van mijn moeilijkste momenten was in de F1." Ondanks de tegenvallende resultaten werd het contract van Pérez in juni nog verlengd tot en met het einde van 2026.

Je kan elk moment crashen

Max Verstappen is net als Pérez uiterst ontevreden over het gedrag van de RB20 op de baan, die het onmogelijk maakt om het beste uit de auto te halen. Toch wist Verstappen nog goede resultaten te boeken ondanks de problemen, en staat nog steeds 52 punten los in het kampioenschap met zes Grands Prix te gaan. Pérez staat 187 punten achter Verstappen. Toen DAZN vroeg welke zes maanden van zijn carrière hij het liefste zou willen vergeten, koos de Mexicaan dan ook meteen het huidige seizoen. "Ik zou de afgelopen zes maanden willen vergeten. Ik heb het zwaar gehad, om eerlijk te zijn. Stel je voor dat je een auto hebt die zo beperkt is dat je er niks mee kan doen, en dat het enige waar je aan kan denken is dat je op elk moment kan crashen, omdat je er geen controle over hebt."

