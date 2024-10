Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen natuurlijk richting het team van Ferrari, waar hij de strijd aan zal gaan met Charles Leclerc. De Monegask is natuurlijk een kind van de renstal en dus vindt voormalig teambaas Mattia Binotto het ergens onbegrijpelijk dat de Scuderia ervoor gekozen heeft om Hamilton te halen.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Daar wordt de zevenvoudig wereldkampioen teamgenoot met Leclerc en het wordt afwachten hoe die interessante dynamiek gaat werken binnen het team. Hamilton komt binnen als een man met gigantische bakken aan ervaring die hongerig is naar zijn achtste wereldtitel, terwijl Leclerc hoopt zijn eerste binnen te halen en natuurlijk al lang rondloopt binnen het Italiaanse team. Binotto, die na zijn ontslag bij Ferrari inmiddels weer aan de slag is in de Formule 1, krijgt bij Corriere Della Serra de vraag of hij Hamilton gehaald zou hebben als hij nog teambaas was in Maranello: "Nee, maar hij heeft een hele goede keuze gemaakt om naar Ferrari te gaan. Ik snap zijn beslissing", zo begint hij.

Vervolgens krijgt de Italiaan de vraag waarom hij zelf in zijn tijd Hamilton niet naar Italië gehaald zou hebben: "Omdat Ferrari aan het inzetten was op andere coureurs. Als Leclerc het talent is, is hij degene waar het team op moet wedden", zo stelt de leider van het Audi-project. Binotto heeft zelf met zijn team voor volgend seizoen ook nog een belangrijke knoop om door te hakken: wie wordt er teamgenoot van Nico Hülkenberg? Valtteri Bottas wordt nog altijd veelvuldig genoemd, maar ook namen als Mick Schumacher en Gabriel Bortoleto blijven opties voor de Duitse formatie.