Kamala Harris onthult dat ze groot Formule 1-fan is en dan specifiek de verrichtingen van Lewis Hamilton in de gaten houdt. De presidentskandidate van de Democratische Partij in de Verenigde Staten, geeft aan dat haar hele gezin in de ban van de sport is. Wel is Harris momenteel bezig met haar eigen race, die naar het Witte Huis moet leiden.

Volgend weekend reist de koningsklasse af naar de Verenigde Staten, voor de tweede race van het jaar, in dat land. De wedstrijd in Miami werd door Lando Norris gewonnen en eind november strijkt het Formule 1-circus neer in Las Vegas. Onder leiding van Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft de sport veel aan populariteit gewonnen in de Verenigde Staten en in de The Howard Stern Show legt Harris uit dat zij ook is gevallen voor het Formule 1-virus.

'Als je eenmaal aan F1 begint, ben je gelijk verslaafd'

"We houden ervan [Formule 1]. De hele familie eigenlijk. De laatste tijd heb ik er overigens niet veel van kunnen volgen, want ik zit vol in de campagne", zo wijst Harris naar de Amerikaanse verkiezingen die op 5 november plaatsvinden. Ook het tijdsverschil zorgt er soms voor dat Harris het spektakel niet altijd live kan volgen: "Daarnaast heb je ook altijd met het tijdsverschil te maken, afhankelijk van waar ze rijden." Op de vraag of ze nog een favoriete coureur heeft, is ze ook duidelijk: "Lewis Hamilton natuurlijk. Hij verlaat Mercedes. Jij kijkt Formule 1 niet? Als je er eenmaal aan begint, dan ben je gelijk verslaafd."

Trump als gast van McLaren in Miami

Afgelopen mei was die andere kandidaat die een gooi doet naar het Witte Huis aanwezig bij de Grand Prix van Miami. Donald Trump was namelijk één van de gasten van het team van McLaren tijdens dat raceweekend. Norris pakte in dat weekend zijn allereerst zege uit zijn Formule 1-carrière en 'The Donald' liet destijds daarover op Truth Social optekenen: "Het was een grote eer om mijn vrienden van McLaren de grote Miami Formule 1-race te zien winnen. Het was de auto die ik voorafgaand aan de race heb gezocht en goedgekeurd. Dat is wat we nodig hebben in ons land: winnen!"

