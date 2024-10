Het is alweer een maand geleden dat we hoorden dat Adrian Newey naar het team van Aston Martin vertrekt en inmiddels hebben we vele mogelijke redenen voor die keuze gehoord. Eddie Jordan licht nu twee belangrijke aspecten in de overgang van de Britse topontwerper toe.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper was onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Williams, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Inmiddels weten we het echter eindelijk na maandenlange speculatie: Newey gaat aan de slag van Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Honda

Dat grote nieuws werd een goede maand geleden bekendgemaakt vanuit het Aston Martin-hoofdkwartier. Tijdens een speciale persconferentie verscheen de Red Bull-legende in beeld als zijnde nieuwe Managing Technical Partner. Vanaf 1 maart 2025 gaat hij voor Aston Martin aan de slag. De vraag is echter waarom de Britse topontwerper voor dat team koos en niet voor bijvoorbeeld Ferrari of Williams. Jordan probeert het uit te leggen: "Ik denk dat het feit dat Honda vanaf 2026 partner is heel belangrijk is voor Adrian. Hij gelooft dat een strategische fabrikant aan de zijde van cruciaal belang is", vertelt Jordan tijdens de Formula For Success-podcast.

Andy Cowell

Dat is volgens Jordan niet de enige belangrijke reden. Hij wijst op een voormalige steunpilaar van het team van Mercedes: "Hij zal ook Andy Cowell daar hebben, wat een briljante man. Hij was de man achter alle successen van Mercedes. Een genie en dat is niet onopgemerkt gebleven want hij is nu bij hen aangesloten", zegt hij over de man die sinds juli 2023 als Group Chief Executive Officer van Aston Martin door het leven gaat. "Met Honda en met Adrian en met alle mensen die er nu samenkomen, heb ik er geen twijfel over dat het goed gaat worden", zo besluit de goede vriend en manager van Newey.

Gerelateerd