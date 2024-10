Met nog zes Grands Prix te gaan staat McLaren momenteel 41 punten los in het constructeurskampioenschap, en 75 op nummer drie Ferrari. Het team uit Woking won vier van de laatste zes races en verkeert in bloedvorm, maar toch ziet Carlos Sainz Junior nog kansen voor Ferrari om er met het kampioenschap van door te gaan. Voor zowel Ferrari als McLaren is het lang geleden dat ze deze titel wonnen: 2008 was de laatste keer voor de Italianen, en 1998 de laatste keer voor de Engelsen.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan nam McLaren voor het eerst sinds 2014 de leiding van een constructeurskampioenschap. In 2014 was dit ook alleen het geval na de eerste race van het seizoen in Australië, toen Kevin Magnussen tweede werd in zijn Formule 1-debuut terwijl Lewis Hamilton met motorproblemen afhaakte. Dezelfde Hamilton gaf McLaren haar laatste coureurskampioenschap in 2008, wat tot heden de enige titel is van het team in de 21e eeuw. Ferrari staat sinds precies hetzelfde jaar droog, toen Kimi Raikkonen en Felipe Massa samen de constructeurstitel wonnen. Onder andere Fernando Alonso, Sebastian Vettel en (voorlopig) Charles Leclerc hebben het sindsdien nooit kunnen waarmaken, voornamelijk door de dominantie van Red Bull en Mercedes.

In de buurt blijven

Uit deze context blijkt het hoe belangrijk een titel voor zowel voor Ferrari als McLaren zou zijn in 2024. Sainz, die na dit seizoen aan de slag gaat bij Williams, weet dit maar al te goed, maar ziet nog steeds kansen in het laatste kwart van de kalender. "McLaren heeft zeker een voordeel en zijn op dit moment de favorieten om de titel te winnen, maar wij staan ook nog achter Red Bull. We zouden zelfs McLaren nog in kunnen halen, mocht er bij hen nog iets fout gaan de laatste races en mochten er daarom problemen ontstaan. We moeten daarom koste wat kost bij hen in de buurt blijven in het kampioenschap."

Red Bull sterker in Austin

Zo kijkt Sainz dus al vooruit naar het vechten om de eerste plek. De Spanjaard weet echter wel dat een tweede plek ook nog niet in kannen en kruiken is, gezien er een sprong van het kwakkelende Red Bull Racing wordt verwacht in Austin bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. "Ik denk dat het zou laten zien hoe fantastisch ons doorzettingsvermogen is als we toch nog tweede zouden worden in het kampioenschap. We hebben natuurlijk een lastige periode achter de rug, waarin we veel punten verloren en ook niet echt konden verbeteren, dus een tweede plek zou geweldig zijn. Maar ik denk wel dat Red Bull sterker terug zal komen in Austin, gezien de upgrades die ze van plan zijn mee te nemen. Als zij eenmaal begrijpen waar de fout zit, zal het echt niet makkelijk zijn hen nog te verslaan."