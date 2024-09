Het lijkt erop dat we de laatste Grand Prix van Daniel Ricciardo in de Formule 1 hebben gezien op zondag. Alle berichtgeving wijst erop dat Liam Lawson de VCARB van Ricciardo zal overnemen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober, ondaks dat de Australiër nog tot het einde van dit seizoen onder contract staat. Voor zijn comeback bij het toen gehete Alpha Tauri was Ricciardo tijdelijk reservecoureur bij Red Bull, maar dit is niet een rol die hij zichzelf nogmaals zou zien bekleden.

Daniel Ricciardo nam in de zomerstop van 2023 het stoeltje over van Nyck de Vries, die niet voldoende had laten zien in de eerste seizoenshelft om zijn plek bij AlphaTauri te behouden. Ricciardo scoorde in één van de zeven races punten, toen hij zevende werd in Mexico, en werd aangehouden voor 2024 - er gingen destijds zelfs geruchten dat hij Sergio Pérez bij Red Bull zou vervangen. Nu lijkt het doek te zijn gevallen voor Ricciardo, die op de valreep nog een bonuspunt afpakte van Lando Norris in Singapore om zijn voormalige team een dienst te bewijzen. Toen Ricciardo werd gevraagd of hij een reserverol nog een keer zou willen opnemen, was de achtvoudige Grand Prix-winnaar glashelder. "Nee. Vorig jaar was het logisch om een voet in de deur te houden, en het grote plaatje was om terug bij Red Bull te eindigen. Als ik het [reserve worden] nog een keer zou doen, heeft het geen zin. Ik ga mijn carrière niet herstarten. Ik ben ook al 35, en ik heb wel de snelheid laten zien die ik over de jaren heen heb gehad, maar het is zwaarder voor me om het elk weekend te bewijzen. Misschien ligt dat aan de leeftijd."

De jongelingen worden steeds beter

Ricciardo draait al meer dan een decennium mee in de Formule 1, en merkt dan ook dat de jonge coureurs die de sport in komen steeds beter, en steeds jonger worden. Dit maakt het volgens hem moeilijker voor de veteranen om een plek te behouden in de sport. "Het was makkelijker toen ik 25 was vergeleken met 35, maar de competitie is ook gewoon sterker. Dat is in alle sporten zo: de simulatoren worden beter, de kids worden jonger, dus ze zijn natuurlijk beter voorbereid. En ze kunnen alle on-boards bekijken, dus ze kunnen alles en iedereen bestuderen."