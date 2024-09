Nadat Daniel Ricciardo na de F1 Grand Prix van Singapore lovend was over Max Verstappen, in wat wel eens zijn laatste weekend in F1 kan zijn geweest, heeft de Nederlander ook een dankwoordje over voor de Australiër. De twee waren bij Red Bull Racing teamgenoten van elkaar.

De kans dat de toekomst van Ricciardo als coureur de komende tijd duidelijk gaat worden, is groot. De geruchten zijn inmiddels hardnekkig dat hij voor de rest van het seizoen vervangen gaat worden door Liam Lawson, die zich dan mag laten zien en mag proberen een stoeltje te veroveren voor 2025 bij Visa Cash App RB. Ricciardo leek eigenlijk tijdens het hele weekend in Singapore er al wel mee bezig te zijn.

Ricciardo over Verstappen

Na afloop van de race in Singapore liet Ricciardo zelf al duidelijk merken dat hij rekening houdt met het feit dat dit wel eens zijn laatste race in F1 kan zijn geweest. "Veel emoties. Ik ben me ervan bewust dat dit het kan zijn. Ik ben uitgeput door de race. Het is een vloed aan emoties, gevoelens en uitputting. De cockpit is een plek waar ik voor jaren aan gewend ben. Ik wilde gewoon van het moment genieten."

Verstappen over Ricciardo

Ricciardo was tegenover Viaplay lovend over Verstappen. De Nederlander kon tegenover hetzelfde Viaplay hetzelfde zeggen over Ricciardo. "Het was een hele mooie tijd [als teamgenoten bij Red Bull]. Ik kwam toen heel jong het team binnen en Daniel was wat ouder dan mij. Uiteindelijk heb ik ook heel veel van hem kunnen leren. Hoe hij binnen het team werkte bijvoorbeeld. Uiteindelijk hadden we een sportieve rivaliteit met elkaar. Over de jaren heen is die vriendschap groter geworden, we hebben veel respect voor elkaar. Zeker tijden die ik niet ga vergeten."

