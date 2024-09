Hint van Horner? "Ricciardo is waardevol voor Red Bull"

Christian Horner heeft na de Grand Prix van Singapore aangegeven hoe waardevol Daniel Ricciardo is voor het Oostenrijkse team. Ricciardo wist op de laatste ronde van de race nog de snelste ronde neer te zetten, die ervoor op naam van Lando Norris stond. De Australiër pakte zo een punt af van Norris en McLaren ten gunste van Max Verstappen, die na tweede te finishen snel Ricciardo bedankte voor de gunst.

Ricciardo reed zelf vijf seizoenen voor Red Bull, waarin hij zevenmaal een Grand Prix wist te winnen. Hij deelde de garage voor bijna drie seizoenen met Verstappen en raakte bevriend met de Limburger, en Horner sluit niet uit dat die combinatie in de toekomst weer te zien zou kunnen zijn. "Er is nu een onderbreking van bijna een maand tussen de races in," zo vertelt Horner op F1TV na de Grand Prix van Singapore. "Natuurlijk gaan we alle scenarios evalueren. We weten waar Daniel toe in staat is, wat hij heeft gedaan - dat liet hij opnieuw zien in die laatste ronde."

Snelste ronde waardevol voor Red Bull

Ricciardo eindigde laatste van de 18 coureurs die de geblokte vlag haalden, maar wel met een extra pitstop, alleen om de snelste ronde neer te zetten. Yuki Tsunoda eindigde ook buiten de punten, terwijl Sergio Pérez één punt sprokkelde voor Red Bull. Horner heeft nu drie weken voor de Grand Prix van de Verenigde Staten om te beslissen wat voor koers Red Bull en VCARB zullen nemen. "Dat [de snelste ronde] wat hij deed was waardevol voor ons omdat het een punt van Lando [Norris] wegneemt. We zullen zien deze komende maand en gaan reflecteren over alles, en dan zullen we beslissen hoe we verder gaan."

