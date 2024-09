De Formule 1 zou akkoord zijn gegaan met plannen om aan het einde van dit seizoen nog een extra race te organiseren. Deze is speciaal voor rookies bedoeld en zal dus niet meetellen voor het kampioenschap.

Tijdens een vergadering van de Sporting Advisory Committee werden reglementen geëvalueerd om een extra race te organiseren voor juniorcoureurs, en er werd geconcludeerd dat het een realistisch voorstel is. Dat weet Autosport vandaag te melden. Er wordt sinds een aantal maanden al gesproken over de mogelijkheid om een extra race te doen en de teambazen zouden er bij de F1 Commission voorstander van zijn. Rookies krijgen nu al de kans om in een Formule 1-auto te stappen tijdens vrije trainingen, maar daar zouden de jonge coureurs niet genoeg ervaring op doen. Naar verluidt is een voorstel om extra auto's in Grands Prix in te zetten, zogeheten wildcards, afgewezen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen wint voor het eerst rally op Nederlandse bodem: "Spannend tot laatste proef"

Race in plaats van test

In plaats van de Young Driver Test na de seizoensfinale in Abu Dhabi, zou er een vrije training, kwalificatie en sprintrace worden gehouden, waarschijnlijk met één auto per team. Elk team krijgt de mogelijkheid om een juniorrijder in te zetten op het Yas Marina Circuit. Red Bull Racing kan bijvoorbeeld Isack Hadjar, die om het kampioenschap strijdt in de FIA Formule 2, in de RB20 plaatsen. Volgens het Britse medium wordt er op aankomende 2 oktober officieel gestemd over de plannen. Naar verluidt wordt het spektakel uitgezonden op de tv-zenders of streamingsdiensten die daar normaal gesproken de rechten voor hebben. In Nederland zijn dat F1 TV en Viaplay.