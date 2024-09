FIA-president Mohammed Ben Sulayem zocht donderdag de schijnwerpers op door de stellen dat F1-coureurs meer moeten letten op hun uitspraken en taalgebruik op de boardradio. Na Max Verstappen heeft nu ook Lando Norris gereageerd.

Ben Sulayem stelde dat F1-coureurs 'geen rappers zijn' en meer zouden moeten letten op hun taalgebruik tijdens de sessies. Verstappen liet donderdag al weten niet te snappen waar de uitspraken vandaan komen en ziet een vrij simpele oplossing als de woorden van de coureurs hem niet aanstaan: de boardradio's niet meer uitzenden. Norris lijkt zich slechts deels aan te kunnen sluiten bij deze mening.

Norris steunt Verstappen in mening over uitspraken FIA

Tijdens een gesprek met Motorsport.com gaat Norris op zijn beurt in op de uitspraken vanuit de FIA-president. Norris lijkt niet aan de kant van Verstappen te staan als het aankomt op het wel of niet uitzenden van de boardradio's. "Als ik ernaar luister [de scheldende boardradio's], vind ik het vet en spectaculair als je naar dit soort dingen luistert. Het is niet alleen mooie zachte taal die mensen gebruiken. Dus ik weet zeker dat er genoeg andere sporten en dingen zijn waar je naar kunt gaan kijken als dat is wat je wilt horen. Het is gewoon veel makkelijker voor hen om te zeggen dan voor ons om te doen, omdat we daar ons hart op het spel zetten om mensen te laten racen en we geven alles wat we hebben."

Norris weet waardoor coureurs vaak schelden over boardradio in F1

Volgens Norris is er een logische verklaring voor het feit dat coureurs vaak schelden over de boardradio. "Onze hartslag is zo hoog. We stoppen er gewoon onze passie en liefde in. Natuurlijk zullen er slechte woorden vallen aan de andere kant van de lijn, maar het is gewoon omdat we het proberen, omdat we ons best willen doen en omdat we het moeilijk vinden als het niet goed gaat. En als het komt door opwinding en zo, dan is dat omdat we blij zijn met wat erin gaat.”

