Liam Lawson zal naar verluidt na afloop van de Grand Prix van Singapore het stoeltje van Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB overnemen, waarmee er een einde lijkt te komen aan de Formule 1-carrière van de Australiër. Dat laat Ralf Schumacher weten bij Sky Sports.

Het is geen groot geheim dat Liam Lawson volgend seizoen in één van de vier auto's onder de Red Bull-vlag zal zitten. Helmut Marko liet eerder dit jaar al weten dat de Nieuw-Zeelander in 2025 fulltime op de grid zal staan. Of dit bij Red Bull Racing of bij zusterteam Visa Cash App RB zou zijn, was - en is - niet bekend. Inmiddels heeft het er echter alle schijn van dat dit bij het zusterteam zal zijn, én dat we de 22-jarige coureur dit jaar al op de grid gaan zien.

Artikel gaat verder onder video

'Lawson vervangt Ricciardo na Singapore'

Ralf Schumacher meent bij Sky Sports te weten dat Lawson namelijk na de Grand Prix van Singapore al het zitje van Ricciardo bij VCARB over zal nemen. De coureurswissel zou onderdeel zijn van het contract van Lawson. Naar verluidt heeft hij recht op vijf races in het 2024-seizoen: "Anders was je hem kwijtgeraakt", aldus Schumacher. "Het is jammer van Daniel, want daarmee verdwijnt er een supervriendelijke coureur, die altijd een glimlach op zijn gezicht heeft en die je graag tegenkomt in de paddock."

Einde loopbaan voor Ricciardo?

Mocht het doek inderdaad na Singapore vallen voor Ricciardo, lijkt zijn loopbaan in de Formule 1 daarmee ook ten einde. Naast VCARB heeft alleen Sauber nog een stoeltje vrij voor 2025, maar daar lijkt de focus te liggen op Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto of het verlengen van Valtteri Bottas. Daarnaast liet Ricciardo in Zandvoort nog tegenover onder andere GPFans weten dat hij binnen de Red Bull-familie wil blijven, "en anders is het goed zo."